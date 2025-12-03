- Büyüme
İşlemler:
139
Kârla kapanan işlemler:
117 (84.17%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (15.83%)
En iyi işlem:
105.79 AUD
En kötü işlem:
-44.88 AUD
Brüt kâr:
892.12 AUD (20 063 pips)
Brüt zarar:
-302.17 AUD (8 092 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (58.89 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
205.25 AUD (14)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.78%
En son işlem:
23 dakika önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.78
Alış işlemleri:
61 (43.88%)
Satış işlemleri:
78 (56.12%)
Kâr faktörü:
2.95
Beklenen getiri:
4.24 AUD
Ortalama kâr:
7.62 AUD
Ortalama zarar:
-13.74 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-156.10 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-156.10 AUD (6)
Aylık büyüme:
6.27%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 AUD
Maksimum:
156.10 AUD (1.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.85% (156.10 AUD)
Varlığa göre:
2.97% (662.96 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|29
|NZDCAD
|23
|EURJPY
|16
|AUDUSD
|14
|GBPCAD
|13
|EURUSD
|10
|USDCAD
|9
|USDCHF
|8
|GBPUSD
|6
|EURCHF
|4
|NZDUSD
|4
|GBPCHF
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|122
|NZDCAD
|44
|EURJPY
|0
|AUDUSD
|19
|GBPCAD
|77
|EURUSD
|11
|USDCAD
|3
|USDCHF
|109
|GBPUSD
|39
|EURCHF
|4
|NZDUSD
|21
|GBPCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|2.8K
|NZDCAD
|2.9K
|EURJPY
|816
|AUDUSD
|933
|GBPCAD
|2.6K
|EURUSD
|144
|USDCAD
|329
|USDCHF
|106
|GBPUSD
|1.3K
|EURCHF
|-48
|NZDUSD
|432
|GBPCHF
|-363
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +105.79 AUD
En kötü işlem: -45 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +58.89 AUD
Maksimum ardışık zarar: -156.10 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Live
|0.00 × 1
|
LEO-Live
|0.00 × 1
|
PurpleTradingSC-04Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live05
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.69 × 68
|
FusionMarkets-Demo
|0.91 × 66
|
ICTrading-Live29
|1.00 × 52
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.02 × 613
|
FPMarkets-Live4
|1.14 × 7
|
TradeMaxGlobal-Live4
|1.33 × 3
|
EurotradeSA-Live01
|1.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|1.57 × 296
|
Exness-Real17
|1.70 × 10
|
ICMarketsSC-Live15
|1.72 × 29
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
ICMarketsSC-Live24
|1.74 × 98
|
FusionMarkets-Live 2
|1.87 × 394
This is the live signal for MetaGrid EA.
https://www.mql5.com/en/market/product/157262
https://www.mql5.com/en/market/product/157262
İnceleme yok
