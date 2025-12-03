SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Metagrid EA live
Marcelas Enrico Amelang

Metagrid EA live

Marcelas Enrico Amelang
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 6%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
139
Kârla kapanan işlemler:
117 (84.17%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (15.83%)
En iyi işlem:
105.79 AUD
En kötü işlem:
-44.88 AUD
Brüt kâr:
892.12 AUD (20 063 pips)
Brüt zarar:
-302.17 AUD (8 092 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (58.89 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
205.25 AUD (14)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.78%
En son işlem:
23 dakika önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.78
Alış işlemleri:
61 (43.88%)
Satış işlemleri:
78 (56.12%)
Kâr faktörü:
2.95
Beklenen getiri:
4.24 AUD
Ortalama kâr:
7.62 AUD
Ortalama zarar:
-13.74 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-156.10 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-156.10 AUD (6)
Aylık büyüme:
6.27%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 AUD
Maksimum:
156.10 AUD (1.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.85% (156.10 AUD)
Varlığa göre:
2.97% (662.96 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 29
NZDCAD 23
EURJPY 16
AUDUSD 14
GBPCAD 13
EURUSD 10
USDCAD 9
USDCHF 8
GBPUSD 6
EURCHF 4
NZDUSD 4
GBPCHF 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 122
NZDCAD 44
EURJPY 0
AUDUSD 19
GBPCAD 77
EURUSD 11
USDCAD 3
USDCHF 109
GBPUSD 39
EURCHF 4
NZDUSD 21
GBPCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 2.8K
NZDCAD 2.9K
EURJPY 816
AUDUSD 933
GBPCAD 2.6K
EURUSD 144
USDCAD 329
USDCHF 106
GBPUSD 1.3K
EURCHF -48
NZDUSD 432
GBPCHF -363
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +105.79 AUD
En kötü işlem: -45 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +58.89 AUD
Maksimum ardışık zarar: -156.10 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Axi-US03-Live
0.00 × 1
LEO-Live
0.00 × 1
PurpleTradingSC-04Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Exness-Real14
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live05
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.69 × 68
FusionMarkets-Demo
0.91 × 66
ICTrading-Live29
1.00 × 52
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.02 × 613
FPMarkets-Live4
1.14 × 7
TradeMaxGlobal-Live4
1.33 × 3
EurotradeSA-Live01
1.38 × 8
ICMarketsSC-Live04
1.57 × 296
Exness-Real17
1.70 × 10
ICMarketsSC-Live15
1.72 × 29
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
ICMarketsSC-Live24
1.74 × 98
FusionMarkets-Live 2
1.87 × 394
This is the live signal for MetaGrid EA.
https://www.mql5.com/en/market/product/157262
İnceleme yok
2025.12.03 12:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
