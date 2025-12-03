- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
202
利益トレード:
165 (81.68%)
損失トレード:
37 (18.32%)
ベストトレード:
126.73 AUD
最悪のトレード:
-79.02 AUD
総利益:
1 523.99 AUD (27 449 pips)
総損失:
-578.16 AUD (11 143 pips)
最大連続の勝ち:
24 (158.33 AUD)
最大連続利益:
205.25 AUD (14)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
2.75%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
6.06
長いトレード:
93 (46.04%)
短いトレード:
109 (53.96%)
プロフィットファクター:
2.64
期待されたペイオフ:
4.68 AUD
平均利益:
9.24 AUD
平均損失:
-15.63 AUD
最大連続の負け:
6 (-156.10 AUD)
最大連続損失:
-156.10 AUD (6)
月間成長:
5.01%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 AUD
最大の:
156.10 AUD (1.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.85% (156.10 AUD)
エクイティによる:
4.98% (1 112.02 AUD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|43
|NZDCAD
|30
|GBPCAD
|17
|AUDUSD
|16
|USDCAD
|16
|EURJPY
|16
|EURUSD
|11
|NZDUSD
|11
|USDCHF
|11
|EURCHF
|9
|GBPUSD
|6
|AUDNZD
|5
|EURSGD
|4
|EURGBP
|4
|GBPCHF
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|183
|NZDCAD
|61
|GBPCAD
|80
|AUDUSD
|26
|USDCAD
|8
|EURJPY
|0
|EURUSD
|11
|NZDUSD
|40
|USDCHF
|120
|EURCHF
|52
|GBPUSD
|39
|AUDNZD
|30
|EURSGD
|3
|EURGBP
|67
|GBPCHF
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|2.3K
|NZDCAD
|4.1K
|GBPCAD
|2.9K
|AUDUSD
|741
|USDCAD
|836
|EURJPY
|816
|EURUSD
|149
|NZDUSD
|1.1K
|USDCHF
|176
|EURCHF
|1.3K
|GBPUSD
|1.3K
|AUDNZD
|385
|EURSGD
|444
|EURGBP
|422
|GBPCHF
|-363
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +126.73 AUD
最悪のトレード: -79 AUD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +158.33 AUD
最大連続損失: -156.10 AUD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
PurpleTradingSC-04Live
|0.00 × 2
|
LEO-Live
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.72 × 97
|
FPMarkets-Live2
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|0.83 × 6
|
ICTrading-Live29
|0.99 × 75
|
Exness-Real14
|1.00 × 9
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.02 × 613
|
ICMarketsSC-Live05
|1.38 × 8
|
EurotradeSA-Live01
|1.38 × 8
|
FPMarkets-Live4
|1.50 × 10
|
ICMarketsSC-Live27
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|1.55 × 104
|
FusionMarkets-Live
|1.61 × 85
|
ICMarketsSC-Live04
|1.65 × 342
|
ICMarketsSC-Live24
|1.71 × 132
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
ICMarketsSC-Live02
|1.75 × 4
|
ICMarkets-Live22
|1.83 × 6
|
ICMarketsSC-Live15
|1.94 × 47
|
FusionMarkets-Live 2
|1.95 × 533
|
ICMarketsSC-Live09
|2.00 × 70
This is the live signal for MetaGrid EA.
https://www.mql5.com/en/market/product/157262
https://www.mql5.com/en/market/product/157262
