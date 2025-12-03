シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Metagrid EA live
Marcelas Enrico Amelang

Metagrid EA live

Marcelas Enrico Amelang
レビュー0件
信頼性
7週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 11%
FusionMarkets-Live 2
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
202
利益トレード:
165 (81.68%)
損失トレード:
37 (18.32%)
ベストトレード:
126.73 AUD
最悪のトレード:
-79.02 AUD
総利益:
1 523.99 AUD (27 449 pips)
総損失:
-578.16 AUD (11 143 pips)
最大連続の勝ち:
24 (158.33 AUD)
最大連続利益:
205.25 AUD (14)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
2.75%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
6.06
長いトレード:
93 (46.04%)
短いトレード:
109 (53.96%)
プロフィットファクター:
2.64
期待されたペイオフ:
4.68 AUD
平均利益:
9.24 AUD
平均損失:
-15.63 AUD
最大連続の負け:
6 (-156.10 AUD)
最大連続損失:
-156.10 AUD (6)
月間成長:
5.01%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 AUD
最大の:
156.10 AUD (1.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.85% (156.10 AUD)
エクイティによる:
4.98% (1 112.02 AUD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 43
NZDCAD 30
GBPCAD 17
AUDUSD 16
USDCAD 16
EURJPY 16
EURUSD 11
NZDUSD 11
USDCHF 11
EURCHF 9
GBPUSD 6
AUDNZD 5
EURSGD 4
EURGBP 4
GBPCHF 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 183
NZDCAD 61
GBPCAD 80
AUDUSD 26
USDCAD 8
EURJPY 0
EURUSD 11
NZDUSD 40
USDCHF 120
EURCHF 52
GBPUSD 39
AUDNZD 30
EURSGD 3
EURGBP 67
GBPCHF 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 2.3K
NZDCAD 4.1K
GBPCAD 2.9K
AUDUSD 741
USDCAD 836
EURJPY 816
EURUSD 149
NZDUSD 1.1K
USDCHF 176
EURCHF 1.3K
GBPUSD 1.3K
AUDNZD 385
EURSGD 444
EURGBP 422
GBPCHF -363
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +126.73 AUD
最悪のトレード: -79 AUD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +158.33 AUD
最大連続損失: -156.10 AUD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
PurpleTradingSC-04Live
0.00 × 2
LEO-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.72 × 97
FPMarkets-Live2
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.83 × 6
ICTrading-Live29
0.99 × 75
Exness-Real14
1.00 × 9
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.02 × 613
ICMarketsSC-Live05
1.38 × 8
EurotradeSA-Live01
1.38 × 8
FPMarkets-Live4
1.50 × 10
ICMarketsSC-Live27
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live25
1.55 × 104
FusionMarkets-Live
1.61 × 85
ICMarketsSC-Live04
1.65 × 342
ICMarketsSC-Live24
1.71 × 132
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
ICMarketsSC-Live02
1.75 × 4
ICMarkets-Live22
1.83 × 6
ICMarketsSC-Live15
1.94 × 47
FusionMarkets-Live 2
1.95 × 533
ICMarketsSC-Live09
2.00 × 70
133 より多く...
This is the live signal for MetaGrid EA.
https://www.mql5.com/en/market/product/157262
レビューなし
2025.12.14 21:26
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.12.03 12:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
