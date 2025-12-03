SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / Metagrid EA live
Marcelas Enrico Amelang

Metagrid EA live

Marcelas Enrico Amelang
0 reviews
Reliability
7 weeks
0 / 0 USD
growth since 2025 11%
FusionMarkets-Live 2
1:100
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
200
Profit Trades:
163 (81.50%)
Loss Trades:
37 (18.50%)
Best trade:
126.73 AUD
Worst trade:
-79.02 AUD
Gross Profit:
1 479.48 AUD (27 155 pips)
Gross Loss:
-578.16 AUD (11 143 pips)
Maximum consecutive wins:
24 (158.33 AUD)
Maximal consecutive profit:
205.25 AUD (14)
Sharpe Ratio:
0.23
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
2.75%
Latest trade:
8 hours ago
Trades per week:
30
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
5.77
Long Trades:
93 (46.50%)
Short Trades:
107 (53.50%)
Profit Factor:
2.56
Expected Payoff:
4.51 AUD
Average Profit:
9.08 AUD
Average Loss:
-15.63 AUD
Maximum consecutive losses:
6 (-156.10 AUD)
Maximal consecutive loss:
-156.10 AUD (6)
Monthly growth:
7.29%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 AUD
Maximal:
156.10 AUD (1.85%)
Relative drawdown:
By Balance:
1.85% (156.10 AUD)
By Equity:
4.98% (1 112.02 AUD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
AUDCAD 43
NZDCAD 30
GBPCAD 17
AUDUSD 16
USDCAD 16
EURJPY 16
EURUSD 11
NZDUSD 11
USDCHF 11
EURCHF 9
GBPUSD 6
EURSGD 4
AUDNZD 4
GBPCHF 3
EURGBP 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 183
NZDCAD 61
GBPCAD 80
AUDUSD 26
USDCAD 8
EURJPY 0
EURUSD 11
NZDUSD 40
USDCHF 120
EURCHF 52
GBPUSD 39
EURSGD 3
AUDNZD 15
GBPCHF 1
EURGBP 48
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 2.3K
NZDCAD 4.1K
GBPCAD 2.9K
AUDUSD 741
USDCAD 836
EURJPY 816
EURUSD 149
NZDUSD 1.1K
USDCHF 176
EURCHF 1.3K
GBPUSD 1.3K
EURSGD 444
AUDNZD 195
GBPCHF -363
EURGBP 318
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +126.73 AUD
Worst trade: -79 AUD
Maximum consecutive wins: 14
Maximum consecutive losses: 6
Maximal consecutive profit: +158.33 AUD
Maximal consecutive loss: -156.10 AUD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FusionMarkets-Live 2" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
PurpleTradingSC-04Live
0.00 × 2
LEO-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.72 × 97
FPMarkets-Live2
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.83 × 6
ICTrading-Live29
0.99 × 75
Exness-Real14
1.00 × 9
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.02 × 613
ICMarketsSC-Live05
1.38 × 8
EurotradeSA-Live01
1.38 × 8
FPMarkets-Live4
1.50 × 10
ICMarketsSC-Live27
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live25
1.55 × 104
FusionMarkets-Live
1.61 × 85
ICMarketsSC-Live04
1.65 × 342
ICMarketsSC-Live24
1.71 × 132
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
ICMarketsSC-Live02
1.75 × 4
ICMarkets-Live22
1.83 × 6
ICMarketsSC-Live15
1.94 × 47
FusionMarkets-Live 2
1.95 × 533
ICMarketsSC-Live09
2.00 × 70
133 more...
This is the live signal for MetaGrid EA.
https://www.mql5.com/en/market/product/157262
No reviews
2025.12.14 21:26
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.12.03 12:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Metagrid EA live
30 USD per month
11%
0
0
USD
84K
AUD
7
100%
200
81%
100%
2.55
4.51
AUD
5%
1:100
Copy

