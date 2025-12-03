- Growth
Trades:
200
Profit Trades:
163 (81.50%)
Loss Trades:
37 (18.50%)
Best trade:
126.73 AUD
Worst trade:
-79.02 AUD
Gross Profit:
1 479.48 AUD (27 155 pips)
Gross Loss:
-578.16 AUD (11 143 pips)
Maximum consecutive wins:
24 (158.33 AUD)
Maximal consecutive profit:
205.25 AUD (14)
Sharpe Ratio:
0.23
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
2.75%
Latest trade:
8 hours ago
Trades per week:
30
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
5.77
Long Trades:
93 (46.50%)
Short Trades:
107 (53.50%)
Profit Factor:
2.56
Expected Payoff:
4.51 AUD
Average Profit:
9.08 AUD
Average Loss:
-15.63 AUD
Maximum consecutive losses:
6 (-156.10 AUD)
Maximal consecutive loss:
-156.10 AUD (6)
Monthly growth:
7.29%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 AUD
Maximal:
156.10 AUD (1.85%)
Relative drawdown:
By Balance:
1.85% (156.10 AUD)
By Equity:
4.98% (1 112.02 AUD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|43
|NZDCAD
|30
|GBPCAD
|17
|AUDUSD
|16
|USDCAD
|16
|EURJPY
|16
|EURUSD
|11
|NZDUSD
|11
|USDCHF
|11
|EURCHF
|9
|GBPUSD
|6
|EURSGD
|4
|AUDNZD
|4
|GBPCHF
|3
|EURGBP
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|183
|NZDCAD
|61
|GBPCAD
|80
|AUDUSD
|26
|USDCAD
|8
|EURJPY
|0
|EURUSD
|11
|NZDUSD
|40
|USDCHF
|120
|EURCHF
|52
|GBPUSD
|39
|EURSGD
|3
|AUDNZD
|15
|GBPCHF
|1
|EURGBP
|48
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|2.3K
|NZDCAD
|4.1K
|GBPCAD
|2.9K
|AUDUSD
|741
|USDCAD
|836
|EURJPY
|816
|EURUSD
|149
|NZDUSD
|1.1K
|USDCHF
|176
|EURCHF
|1.3K
|GBPUSD
|1.3K
|EURSGD
|444
|AUDNZD
|195
|GBPCHF
|-363
|EURGBP
|318
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +126.73 AUD
Worst trade: -79 AUD
Maximum consecutive wins: 14
Maximum consecutive losses: 6
Maximal consecutive profit: +158.33 AUD
Maximal consecutive loss: -156.10 AUD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FusionMarkets-Live 2" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
PurpleTradingSC-04Live
|0.00 × 2
|
LEO-Live
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.72 × 97
|
FPMarkets-Live2
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|0.83 × 6
|
ICTrading-Live29
|0.99 × 75
|
Exness-Real14
|1.00 × 9
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.02 × 613
|
ICMarketsSC-Live05
|1.38 × 8
|
EurotradeSA-Live01
|1.38 × 8
|
FPMarkets-Live4
|1.50 × 10
|
ICMarketsSC-Live27
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|1.55 × 104
|
FusionMarkets-Live
|1.61 × 85
|
ICMarketsSC-Live04
|1.65 × 342
|
ICMarketsSC-Live24
|1.71 × 132
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
ICMarketsSC-Live02
|1.75 × 4
|
ICMarkets-Live22
|1.83 × 6
|
ICMarketsSC-Live15
|1.94 × 47
|
FusionMarkets-Live 2
|1.95 × 533
|
ICMarketsSC-Live09
|2.00 × 70
This is the live signal for MetaGrid EA.
