Marcelas Enrico Amelang

Metagrid EA live

Marcelas Enrico Amelang
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2025 6%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
139
Bénéfice trades:
117 (84.17%)
Perte trades:
22 (15.83%)
Meilleure transaction:
105.79 AUD
Pire transaction:
-44.88 AUD
Bénéfice brut:
892.12 AUD (20 063 pips)
Perte brute:
-302.17 AUD (8 092 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (58.89 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
205.25 AUD (14)
Ratio de Sharpe:
0.27
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.78%
Dernier trade:
31 il y a des minutes
Trades par semaine:
35
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
3.78
Longs trades:
61 (43.88%)
Courts trades:
78 (56.12%)
Facteur de profit:
2.95
Rendement attendu:
4.24 AUD
Bénéfice moyen:
7.62 AUD
Perte moyenne:
-13.74 AUD
Pertes consécutives maximales:
6 (-156.10 AUD)
Perte consécutive maximale:
-156.10 AUD (6)
Croissance mensuelle:
6.27%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 AUD
Maximal:
156.10 AUD (1.85%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.85% (156.10 AUD)
Par fonds propres:
3.16% (706.30 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 29
NZDCAD 23
EURJPY 16
AUDUSD 14
GBPCAD 13
EURUSD 10
USDCAD 9
USDCHF 8
GBPUSD 6
EURCHF 4
NZDUSD 4
GBPCHF 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 122
NZDCAD 44
EURJPY 0
AUDUSD 19
GBPCAD 77
EURUSD 11
USDCAD 3
USDCHF 109
GBPUSD 39
EURCHF 4
NZDUSD 21
GBPCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 2.8K
NZDCAD 2.9K
EURJPY 816
AUDUSD 933
GBPCAD 2.6K
EURUSD 144
USDCAD 329
USDCHF 106
GBPUSD 1.3K
EURCHF -48
NZDUSD 432
GBPCHF -363
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +105.79 AUD
Pire transaction: -45 AUD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +58.89 AUD
Perte consécutive maximale: -156.10 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Axi-US03-Live
0.00 × 1
LEO-Live
0.00 × 1
PurpleTradingSC-04Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Exness-Real14
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live05
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.69 × 68
FusionMarkets-Demo
0.91 × 66
ICTrading-Live29
1.00 × 52
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.02 × 613
FPMarkets-Live4
1.14 × 7
TradeMaxGlobal-Live4
1.33 × 3
EurotradeSA-Live01
1.38 × 8
ICMarketsSC-Live04
1.57 × 296
Exness-Real17
1.70 × 10
ICMarketsSC-Live15
1.72 × 29
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
ICMarketsSC-Live24
1.74 × 98
FusionMarkets-Live 2
1.87 × 394
This is the live signal for MetaGrid EA.
https://www.mql5.com/en/market/product/157262
Aucun avis
2025.12.03 12:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Metagrid EA live
300 USD par mois
6%
0
0
USD
22K
AUD
4
100%
139
84%
100%
2.95
4.24
AUD
3%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.