Marcelas Enrico Amelang

Metagrid EA live

Marcelas Enrico Amelang
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 11%
FusionMarkets-Live 2
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
200
Прибыльных трейдов:
163 (81.50%)
Убыточных трейдов:
37 (18.50%)
Лучший трейд:
126.73 AUD
Худший трейд:
-79.02 AUD
Общая прибыль:
1 479.48 AUD (27 155 pips)
Общий убыток:
-578.16 AUD (11 143 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (158.33 AUD)
Макс. прибыль в серии:
205.25 AUD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.75%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
5.77
Длинных трейдов:
93 (46.50%)
Коротких трейдов:
107 (53.50%)
Профит фактор:
2.56
Мат. ожидание:
4.51 AUD
Средняя прибыль:
9.08 AUD
Средний убыток:
-15.63 AUD
Макс. серия проигрышей:
6 (-156.10 AUD)
Макс. убыток в серии:
-156.10 AUD (6)
Прирост в месяц:
7.29%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 AUD
Максимальная:
156.10 AUD (1.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.85% (156.10 AUD)
По эквити:
4.98% (1 112.02 AUD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 43
NZDCAD 30
GBPCAD 17
AUDUSD 16
USDCAD 16
EURJPY 16
EURUSD 11
NZDUSD 11
USDCHF 11
EURCHF 9
GBPUSD 6
EURSGD 4
AUDNZD 4
GBPCHF 3
EURGBP 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 183
NZDCAD 61
GBPCAD 80
AUDUSD 26
USDCAD 8
EURJPY 0
EURUSD 11
NZDUSD 40
USDCHF 120
EURCHF 52
GBPUSD 39
EURSGD 3
AUDNZD 15
GBPCHF 1
EURGBP 48
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 2.3K
NZDCAD 4.1K
GBPCAD 2.9K
AUDUSD 741
USDCAD 836
EURJPY 816
EURUSD 149
NZDUSD 1.1K
USDCHF 176
EURCHF 1.3K
GBPUSD 1.3K
EURSGD 444
AUDNZD 195
GBPCHF -363
EURGBP 318
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +126.73 AUD
Худший трейд: -79 AUD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +158.33 AUD
Макс. убыток в серии: -156.10 AUD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
PurpleTradingSC-04Live
0.00 × 2
LEO-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.72 × 97
FPMarkets-Live2
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.83 × 6
ICTrading-Live29
0.99 × 75
Exness-Real14
1.00 × 9
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.02 × 613
ICMarketsSC-Live05
1.38 × 8
EurotradeSA-Live01
1.38 × 8
FPMarkets-Live4
1.50 × 10
ICMarketsSC-Live27
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live25
1.55 × 104
FusionMarkets-Live
1.61 × 85
ICMarketsSC-Live04
1.65 × 342
ICMarketsSC-Live24
1.71 × 132
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
ICMarketsSC-Live02
1.75 × 4
ICMarkets-Live22
1.83 × 6
ICMarketsSC-Live15
1.94 × 47
FusionMarkets-Live 2
1.95 × 533
ICMarketsSC-Live09
2.00 × 70
еще 133...
This is the live signal for MetaGrid EA.
https://www.mql5.com/en/market/product/157262
Нет отзывов
2025.12.14 21:26
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.12.03 12:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Metagrid EA live
30 USD в месяц
11%
0
0
USD
84K
AUD
7
100%
200
81%
100%
2.55
4.51
AUD
5%
1:100
Копировать

