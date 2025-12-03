- Прирост
Всего трейдов:
200
Прибыльных трейдов:
163 (81.50%)
Убыточных трейдов:
37 (18.50%)
Лучший трейд:
126.73 AUD
Худший трейд:
-79.02 AUD
Общая прибыль:
1 479.48 AUD (27 155 pips)
Общий убыток:
-578.16 AUD (11 143 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (158.33 AUD)
Макс. прибыль в серии:
205.25 AUD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.75%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
5.77
Длинных трейдов:
93 (46.50%)
Коротких трейдов:
107 (53.50%)
Профит фактор:
2.56
Мат. ожидание:
4.51 AUD
Средняя прибыль:
9.08 AUD
Средний убыток:
-15.63 AUD
Макс. серия проигрышей:
6 (-156.10 AUD)
Макс. убыток в серии:
-156.10 AUD (6)
Прирост в месяц:
7.29%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 AUD
Максимальная:
156.10 AUD (1.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.85% (156.10 AUD)
По эквити:
4.98% (1 112.02 AUD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|43
|NZDCAD
|30
|GBPCAD
|17
|AUDUSD
|16
|USDCAD
|16
|EURJPY
|16
|EURUSD
|11
|NZDUSD
|11
|USDCHF
|11
|EURCHF
|9
|GBPUSD
|6
|EURSGD
|4
|AUDNZD
|4
|GBPCHF
|3
|EURGBP
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|183
|NZDCAD
|61
|GBPCAD
|80
|AUDUSD
|26
|USDCAD
|8
|EURJPY
|0
|EURUSD
|11
|NZDUSD
|40
|USDCHF
|120
|EURCHF
|52
|GBPUSD
|39
|EURSGD
|3
|AUDNZD
|15
|GBPCHF
|1
|EURGBP
|48
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|2.3K
|NZDCAD
|4.1K
|GBPCAD
|2.9K
|AUDUSD
|741
|USDCAD
|836
|EURJPY
|816
|EURUSD
|149
|NZDUSD
|1.1K
|USDCHF
|176
|EURCHF
|1.3K
|GBPUSD
|1.3K
|EURSGD
|444
|AUDNZD
|195
|GBPCHF
|-363
|EURGBP
|318
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +126.73 AUD
Худший трейд: -79 AUD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +158.33 AUD
Макс. убыток в серии: -156.10 AUD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
PurpleTradingSC-04Live
|0.00 × 2
|
LEO-Live
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.72 × 97
|
FPMarkets-Live2
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|0.83 × 6
|
ICTrading-Live29
|0.99 × 75
|
Exness-Real14
|1.00 × 9
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.02 × 613
|
ICMarketsSC-Live05
|1.38 × 8
|
EurotradeSA-Live01
|1.38 × 8
|
FPMarkets-Live4
|1.50 × 10
|
ICMarketsSC-Live27
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|1.55 × 104
|
FusionMarkets-Live
|1.61 × 85
|
ICMarketsSC-Live04
|1.65 × 342
|
ICMarketsSC-Live24
|1.71 × 132
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
ICMarketsSC-Live02
|1.75 × 4
|
ICMarkets-Live22
|1.83 × 6
|
ICMarketsSC-Live15
|1.94 × 47
|
FusionMarkets-Live 2
|1.95 × 533
|
ICMarketsSC-Live09
|2.00 × 70
This is the live signal for MetaGrid EA.
https://www.mql5.com/en/market/product/157262
