Marcelas Enrico Amelang

Metagrid EA live

Marcelas Enrico Amelang
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2025 6%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
139
Profit Trade:
117 (84.17%)
Loss Trade:
22 (15.83%)
Best Trade:
105.79 AUD
Worst Trade:
-44.88 AUD
Profitto lordo:
892.12 AUD (20 063 pips)
Perdita lorda:
-302.17 AUD (8 092 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (58.89 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
205.25 AUD (14)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.79%
Ultimo trade:
57 minuti fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.78
Long Trade:
61 (43.88%)
Short Trade:
78 (56.12%)
Fattore di profitto:
2.95
Profitto previsto:
4.24 AUD
Profitto medio:
7.62 AUD
Perdita media:
-13.74 AUD
Massime perdite consecutive:
6 (-156.10 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-156.10 AUD (6)
Crescita mensile:
6.27%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 AUD
Massimale:
156.10 AUD (1.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.85% (156.10 AUD)
Per equità:
3.26% (726.92 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 29
NZDCAD 23
EURJPY 16
AUDUSD 14
GBPCAD 13
EURUSD 10
USDCAD 9
USDCHF 8
GBPUSD 6
EURCHF 4
NZDUSD 4
GBPCHF 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 122
NZDCAD 44
EURJPY 0
AUDUSD 19
GBPCAD 77
EURUSD 11
USDCAD 3
USDCHF 109
GBPUSD 39
EURCHF 4
NZDUSD 21
GBPCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 2.8K
NZDCAD 2.9K
EURJPY 816
AUDUSD 933
GBPCAD 2.6K
EURUSD 144
USDCAD 329
USDCHF 106
GBPUSD 1.3K
EURCHF -48
NZDUSD 432
GBPCHF -363
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +105.79 AUD
Worst Trade: -45 AUD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +58.89 AUD
Massima perdita consecutiva: -156.10 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Axi-US03-Live
0.00 × 1
LEO-Live
0.00 × 1
PurpleTradingSC-04Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Exness-Real14
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live05
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.69 × 68
FusionMarkets-Demo
0.91 × 66
ICTrading-Live29
1.00 × 52
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.02 × 613
FPMarkets-Live4
1.14 × 7
TradeMaxGlobal-Live4
1.33 × 3
EurotradeSA-Live01
1.38 × 8
ICMarketsSC-Live04
1.57 × 296
Exness-Real17
1.70 × 10
ICMarketsSC-Live15
1.72 × 29
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
ICMarketsSC-Live24
1.74 × 98
FusionMarkets-Live 2
1.87 × 394
132 più
This is the live signal for MetaGrid EA.
https://www.mql5.com/en/market/product/157262
Non ci sono recensioni
2025.12.03 12:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
