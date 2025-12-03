- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
139
Profit Trade:
117 (84.17%)
Loss Trade:
22 (15.83%)
Best Trade:
105.79 AUD
Worst Trade:
-44.88 AUD
Profitto lordo:
892.12 AUD (20 063 pips)
Perdita lorda:
-302.17 AUD (8 092 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (58.89 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
205.25 AUD (14)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.79%
Ultimo trade:
57 minuti fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.78
Long Trade:
61 (43.88%)
Short Trade:
78 (56.12%)
Fattore di profitto:
2.95
Profitto previsto:
4.24 AUD
Profitto medio:
7.62 AUD
Perdita media:
-13.74 AUD
Massime perdite consecutive:
6 (-156.10 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-156.10 AUD (6)
Crescita mensile:
6.27%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 AUD
Massimale:
156.10 AUD (1.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.85% (156.10 AUD)
Per equità:
3.26% (726.92 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|29
|NZDCAD
|23
|EURJPY
|16
|AUDUSD
|14
|GBPCAD
|13
|EURUSD
|10
|USDCAD
|9
|USDCHF
|8
|GBPUSD
|6
|EURCHF
|4
|NZDUSD
|4
|GBPCHF
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|122
|NZDCAD
|44
|EURJPY
|0
|AUDUSD
|19
|GBPCAD
|77
|EURUSD
|11
|USDCAD
|3
|USDCHF
|109
|GBPUSD
|39
|EURCHF
|4
|NZDUSD
|21
|GBPCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|2.8K
|NZDCAD
|2.9K
|EURJPY
|816
|AUDUSD
|933
|GBPCAD
|2.6K
|EURUSD
|144
|USDCAD
|329
|USDCHF
|106
|GBPUSD
|1.3K
|EURCHF
|-48
|NZDUSD
|432
|GBPCHF
|-363
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +105.79 AUD
Worst Trade: -45 AUD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +58.89 AUD
Massima perdita consecutiva: -156.10 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Live
|0.00 × 1
|
LEO-Live
|0.00 × 1
|
PurpleTradingSC-04Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live05
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.69 × 68
|
FusionMarkets-Demo
|0.91 × 66
|
ICTrading-Live29
|1.00 × 52
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.02 × 613
|
FPMarkets-Live4
|1.14 × 7
|
TradeMaxGlobal-Live4
|1.33 × 3
|
EurotradeSA-Live01
|1.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|1.57 × 296
|
Exness-Real17
|1.70 × 10
|
ICMarketsSC-Live15
|1.72 × 29
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
ICMarketsSC-Live24
|1.74 × 98
|
FusionMarkets-Live 2
|1.87 × 394
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
300USD al mese
6%
0
0
USD
USD
22K
AUD
AUD
4
100%
139
84%
100%
2.95
4.24
AUD
AUD
3%
1:500