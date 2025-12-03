- Incremento
Total de Trades:
202
Transacciones Rentables:
165 (81.68%)
Transacciones Irrentables:
37 (18.32%)
Mejor transacción:
126.73 AUD
Peor transacción:
-79.02 AUD
Beneficio Bruto:
1 523.99 AUD (27 449 pips)
Pérdidas Brutas:
-578.16 AUD (11 143 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (158.33 AUD)
Beneficio máximo consecutivo:
205.25 AUD (14)
Ratio de Sharpe:
0.24
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
2.75%
Último trade:
14 horas
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
6.06
Transacciones Largas:
93 (46.04%)
Transacciones Cortas:
109 (53.96%)
Factor de Beneficio:
2.64
Beneficio Esperado:
4.68 AUD
Beneficio medio:
9.24 AUD
Pérdidas medias:
-15.63 AUD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-156.10 AUD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-156.10 AUD (6)
Crecimiento al mes:
5.40%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 AUD
Máxima:
156.10 AUD (1.85%)
Reducción relativa:
De balance:
1.85% (156.10 AUD)
De fondos:
4.98% (1 112.02 AUD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|43
|NZDCAD
|30
|GBPCAD
|17
|AUDUSD
|16
|USDCAD
|16
|EURJPY
|16
|EURUSD
|11
|NZDUSD
|11
|USDCHF
|11
|EURCHF
|9
|GBPUSD
|6
|AUDNZD
|5
|EURSGD
|4
|EURGBP
|4
|GBPCHF
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|183
|NZDCAD
|61
|GBPCAD
|80
|AUDUSD
|26
|USDCAD
|8
|EURJPY
|0
|EURUSD
|11
|NZDUSD
|40
|USDCHF
|120
|EURCHF
|52
|GBPUSD
|39
|AUDNZD
|30
|EURSGD
|3
|EURGBP
|67
|GBPCHF
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|2.3K
|NZDCAD
|4.1K
|GBPCAD
|2.9K
|AUDUSD
|741
|USDCAD
|836
|EURJPY
|816
|EURUSD
|149
|NZDUSD
|1.1K
|USDCHF
|176
|EURCHF
|1.3K
|GBPUSD
|1.3K
|AUDNZD
|385
|EURSGD
|444
|EURGBP
|422
|GBPCHF
|-363
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +126.73 AUD
Peor transacción: -79 AUD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +158.33 AUD
Pérdidas máximas consecutivas: -156.10 AUD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
PurpleTradingSC-04Live
|0.00 × 2
|
LEO-Live
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.72 × 97
|
FPMarkets-Live2
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|0.83 × 6
|
ICTrading-Live29
|0.99 × 75
|
Exness-Real14
|1.00 × 9
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.02 × 613
|
ICMarketsSC-Live05
|1.38 × 8
|
EurotradeSA-Live01
|1.38 × 8
|
FPMarkets-Live4
|1.50 × 10
|
ICMarketsSC-Live27
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|1.55 × 104
|
FusionMarkets-Live
|1.61 × 85
|
ICMarketsSC-Live04
|1.65 × 342
|
ICMarketsSC-Live24
|1.71 × 132
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
ICMarketsSC-Live02
|1.75 × 4
|
ICMarkets-Live22
|1.83 × 6
|
ICMarketsSC-Live15
|1.94 × 47
|
FusionMarkets-Live 2
|1.95 × 533
|
ICMarketsSC-Live09
|2.00 × 70
This is the live signal for MetaGrid EA.
https://www.mql5.com/en/market/product/157262
https://www.mql5.com/en/market/product/157262
