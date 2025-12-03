SeñalesSecciones
Marcelas Enrico Amelang

Metagrid EA live

Marcelas Enrico Amelang
0 comentarios
Fiabilidad
7 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 11%
FusionMarkets-Live 2
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
202
Transacciones Rentables:
165 (81.68%)
Transacciones Irrentables:
37 (18.32%)
Mejor transacción:
126.73 AUD
Peor transacción:
-79.02 AUD
Beneficio Bruto:
1 523.99 AUD (27 449 pips)
Pérdidas Brutas:
-578.16 AUD (11 143 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (158.33 AUD)
Beneficio máximo consecutivo:
205.25 AUD (14)
Ratio de Sharpe:
0.24
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
2.75%
Último trade:
14 horas
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
6.06
Transacciones Largas:
93 (46.04%)
Transacciones Cortas:
109 (53.96%)
Factor de Beneficio:
2.64
Beneficio Esperado:
4.68 AUD
Beneficio medio:
9.24 AUD
Pérdidas medias:
-15.63 AUD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-156.10 AUD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-156.10 AUD (6)
Crecimiento al mes:
5.40%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 AUD
Máxima:
156.10 AUD (1.85%)
Reducción relativa:
De balance:
1.85% (156.10 AUD)
De fondos:
4.98% (1 112.02 AUD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 43
NZDCAD 30
GBPCAD 17
AUDUSD 16
USDCAD 16
EURJPY 16
EURUSD 11
NZDUSD 11
USDCHF 11
EURCHF 9
GBPUSD 6
AUDNZD 5
EURSGD 4
EURGBP 4
GBPCHF 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 183
NZDCAD 61
GBPCAD 80
AUDUSD 26
USDCAD 8
EURJPY 0
EURUSD 11
NZDUSD 40
USDCHF 120
EURCHF 52
GBPUSD 39
AUDNZD 30
EURSGD 3
EURGBP 67
GBPCHF 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 2.3K
NZDCAD 4.1K
GBPCAD 2.9K
AUDUSD 741
USDCAD 836
EURJPY 816
EURUSD 149
NZDUSD 1.1K
USDCHF 176
EURCHF 1.3K
GBPUSD 1.3K
AUDNZD 385
EURSGD 444
EURGBP 422
GBPCHF -363
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +126.73 AUD
Peor transacción: -79 AUD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +158.33 AUD
Pérdidas máximas consecutivas: -156.10 AUD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
PurpleTradingSC-04Live
0.00 × 2
LEO-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.72 × 97
FPMarkets-Live2
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.83 × 6
ICTrading-Live29
0.99 × 75
Exness-Real14
1.00 × 9
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.02 × 613
ICMarketsSC-Live05
1.38 × 8
EurotradeSA-Live01
1.38 × 8
FPMarkets-Live4
1.50 × 10
ICMarketsSC-Live27
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live25
1.55 × 104
FusionMarkets-Live
1.61 × 85
ICMarketsSC-Live04
1.65 × 342
ICMarketsSC-Live24
1.71 × 132
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
ICMarketsSC-Live02
1.75 × 4
ICMarkets-Live22
1.83 × 6
ICMarketsSC-Live15
1.94 × 47
FusionMarkets-Live 2
1.95 × 533
ICMarketsSC-Live09
2.00 × 70
otros 133...
This is the live signal for MetaGrid EA.
https://www.mql5.com/en/market/product/157262
No hay comentarios
2025.12.14 21:26
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.12.03 12:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
