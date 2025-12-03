SinaisSeções
Marcelas Enrico Amelang

Metagrid EA live

Marcelas Enrico Amelang
0 comentários
Confiabilidade
7 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 11%
FusionMarkets-Live 2
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
202
Negociações com lucro:
165 (81.68%)
Negociações com perda:
37 (18.32%)
Melhor negociação:
126.73 AUD
Pior negociação:
-79.02 AUD
Lucro bruto:
1 523.99 AUD (27 449 pips)
Perda bruta:
-578.16 AUD (11 143 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (158.33 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
205.25 AUD (14)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.75%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
6.06
Negociações longas:
93 (46.04%)
Negociações curtas:
109 (53.96%)
Fator de lucro:
2.64
Valor esperado:
4.68 AUD
Lucro médio:
9.24 AUD
Perda média:
-15.63 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-156.10 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-156.10 AUD (6)
Crescimento mensal:
5.01%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 AUD
Máximo:
156.10 AUD (1.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.85% (156.10 AUD)
Pelo Capital Líquido:
4.98% (1 112.02 AUD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 43
NZDCAD 30
GBPCAD 17
AUDUSD 16
USDCAD 16
EURJPY 16
EURUSD 11
NZDUSD 11
USDCHF 11
EURCHF 9
GBPUSD 6
AUDNZD 5
EURSGD 4
EURGBP 4
GBPCHF 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 183
NZDCAD 61
GBPCAD 80
AUDUSD 26
USDCAD 8
EURJPY 0
EURUSD 11
NZDUSD 40
USDCHF 120
EURCHF 52
GBPUSD 39
AUDNZD 30
EURSGD 3
EURGBP 67
GBPCHF 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 2.3K
NZDCAD 4.1K
GBPCAD 2.9K
AUDUSD 741
USDCAD 836
EURJPY 816
EURUSD 149
NZDUSD 1.1K
USDCHF 176
EURCHF 1.3K
GBPUSD 1.3K
AUDNZD 385
EURSGD 444
EURGBP 422
GBPCHF -363
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +126.73 AUD
Pior negociação: -79 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +158.33 AUD
Máxima perda consecutiva: -156.10 AUD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
PurpleTradingSC-04Live
0.00 × 2
LEO-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.72 × 97
FPMarkets-Live2
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.83 × 6
ICTrading-Live29
0.99 × 75
Exness-Real14
1.00 × 9
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.02 × 613
ICMarketsSC-Live05
1.38 × 8
EurotradeSA-Live01
1.38 × 8
FPMarkets-Live4
1.50 × 10
ICMarketsSC-Live27
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live25
1.55 × 104
FusionMarkets-Live
1.61 × 85
ICMarketsSC-Live04
1.65 × 342
ICMarketsSC-Live24
1.71 × 132
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
ICMarketsSC-Live02
1.75 × 4
ICMarkets-Live22
1.83 × 6
ICMarketsSC-Live15
1.94 × 47
FusionMarkets-Live 2
1.95 × 533
ICMarketsSC-Live09
2.00 × 70
133 mais ...
This is the live signal for MetaGrid EA.
https://www.mql5.com/en/market/product/157262
Sem comentários
2025.12.14 21:26
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.12.03 12:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
