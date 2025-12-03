- Crescimento
Negociações:
202
Negociações com lucro:
165 (81.68%)
Negociações com perda:
37 (18.32%)
Melhor negociação:
126.73 AUD
Pior negociação:
-79.02 AUD
Lucro bruto:
1 523.99 AUD (27 449 pips)
Perda bruta:
-578.16 AUD (11 143 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (158.33 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
205.25 AUD (14)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.75%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
6.06
Negociações longas:
93 (46.04%)
Negociações curtas:
109 (53.96%)
Fator de lucro:
2.64
Valor esperado:
4.68 AUD
Lucro médio:
9.24 AUD
Perda média:
-15.63 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-156.10 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-156.10 AUD (6)
Crescimento mensal:
5.01%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 AUD
Máximo:
156.10 AUD (1.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.85% (156.10 AUD)
Pelo Capital Líquido:
4.98% (1 112.02 AUD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|43
|NZDCAD
|30
|GBPCAD
|17
|AUDUSD
|16
|USDCAD
|16
|EURJPY
|16
|EURUSD
|11
|NZDUSD
|11
|USDCHF
|11
|EURCHF
|9
|GBPUSD
|6
|AUDNZD
|5
|EURSGD
|4
|EURGBP
|4
|GBPCHF
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|183
|NZDCAD
|61
|GBPCAD
|80
|AUDUSD
|26
|USDCAD
|8
|EURJPY
|0
|EURUSD
|11
|NZDUSD
|40
|USDCHF
|120
|EURCHF
|52
|GBPUSD
|39
|AUDNZD
|30
|EURSGD
|3
|EURGBP
|67
|GBPCHF
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|2.3K
|NZDCAD
|4.1K
|GBPCAD
|2.9K
|AUDUSD
|741
|USDCAD
|836
|EURJPY
|816
|EURUSD
|149
|NZDUSD
|1.1K
|USDCHF
|176
|EURCHF
|1.3K
|GBPUSD
|1.3K
|AUDNZD
|385
|EURSGD
|444
|EURGBP
|422
|GBPCHF
|-363
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +126.73 AUD
Pior negociação: -79 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +158.33 AUD
Máxima perda consecutiva: -156.10 AUD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
This is the live signal for MetaGrid EA.
https://www.mql5.com/en/market/product/157262
https://www.mql5.com/en/market/product/157262
Sem comentários
