信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Metagrid EA live
Marcelas Enrico Amelang

Metagrid EA live

Marcelas Enrico Amelang
0条评论
可靠性
7
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 11%
FusionMarkets-Live 2
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
201
盈利交易:
164 (81.59%)
亏损交易:
37 (18.41%)
最好交易:
126.73 AUD
最差交易:
-79.02 AUD
毛利:
1 499.17 AUD (27 345 pips)
毛利亏损:
-578.16 AUD (11 143 pips)
最大连续赢利:
24 (158.33 AUD)
最大连续盈利:
205.25 AUD (14)
夏普比率:
0.23
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.75%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
24
平均持有时间:
2 天
采收率:
5.90
长期交易:
93 (46.27%)
短期交易:
108 (53.73%)
利润因子:
2.59
预期回报:
4.58 AUD
平均利润:
9.14 AUD
平均损失:
-15.63 AUD
最大连续失误:
6 (-156.10 AUD)
最大连续亏损:
-156.10 AUD (6)
每月增长:
7.21%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 AUD
最大值:
156.10 AUD (1.85%)
相对跌幅:
结余:
1.85% (156.10 AUD)
净值:
4.98% (1 112.02 AUD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 43
NZDCAD 30
GBPCAD 17
AUDUSD 16
USDCAD 16
EURJPY 16
EURUSD 11
NZDUSD 11
USDCHF 11
EURCHF 9
GBPUSD 6
AUDNZD 5
EURSGD 4
GBPCHF 3
EURGBP 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 183
NZDCAD 61
GBPCAD 80
AUDUSD 26
USDCAD 8
EURJPY 0
EURUSD 11
NZDUSD 40
USDCHF 120
EURCHF 52
GBPUSD 39
AUDNZD 30
EURSGD 3
GBPCHF 1
EURGBP 48
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 2.3K
NZDCAD 4.1K
GBPCAD 2.9K
AUDUSD 741
USDCAD 836
EURJPY 816
EURUSD 149
NZDUSD 1.1K
USDCHF 176
EURCHF 1.3K
GBPUSD 1.3K
AUDNZD 385
EURSGD 444
GBPCHF -363
EURGBP 318
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +126.73 AUD
最差交易: -79 AUD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +158.33 AUD
最大连续亏损: -156.10 AUD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
PurpleTradingSC-04Live
0.00 × 2
LEO-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.72 × 97
FPMarkets-Live2
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.83 × 6
ICTrading-Live29
0.99 × 75
Exness-Real14
1.00 × 9
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.02 × 613
ICMarketsSC-Live05
1.38 × 8
EurotradeSA-Live01
1.38 × 8
FPMarkets-Live4
1.50 × 10
ICMarketsSC-Live27
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live25
1.55 × 104
FusionMarkets-Live
1.61 × 85
ICMarketsSC-Live04
1.65 × 342
ICMarketsSC-Live24
1.71 × 132
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
ICMarketsSC-Live02
1.75 × 4
ICMarkets-Live22
1.83 × 6
ICMarketsSC-Live15
1.94 × 47
FusionMarkets-Live 2
1.95 × 533
ICMarketsSC-Live09
2.00 × 70
133 更多...
This is the live signal for MetaGrid EA.
https://www.mql5.com/en/market/product/157262
没有评论
2025.12.14 21:26
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.12.03 12:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
