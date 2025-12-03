- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
201
盈利交易:
164 (81.59%)
亏损交易:
37 (18.41%)
最好交易:
126.73 AUD
最差交易:
-79.02 AUD
毛利:
1 499.17 AUD (27 345 pips)
毛利亏损:
-578.16 AUD (11 143 pips)
最大连续赢利:
24 (158.33 AUD)
最大连续盈利:
205.25 AUD (14)
夏普比率:
0.23
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.75%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
24
平均持有时间:
2 天
采收率:
5.90
长期交易:
93 (46.27%)
短期交易:
108 (53.73%)
利润因子:
2.59
预期回报:
4.58 AUD
平均利润:
9.14 AUD
平均损失:
-15.63 AUD
最大连续失误:
6 (-156.10 AUD)
最大连续亏损:
-156.10 AUD (6)
每月增长:
7.21%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 AUD
最大值:
156.10 AUD (1.85%)
相对跌幅:
结余:
1.85% (156.10 AUD)
净值:
4.98% (1 112.02 AUD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|43
|NZDCAD
|30
|GBPCAD
|17
|AUDUSD
|16
|USDCAD
|16
|EURJPY
|16
|EURUSD
|11
|NZDUSD
|11
|USDCHF
|11
|EURCHF
|9
|GBPUSD
|6
|AUDNZD
|5
|EURSGD
|4
|GBPCHF
|3
|EURGBP
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|183
|NZDCAD
|61
|GBPCAD
|80
|AUDUSD
|26
|USDCAD
|8
|EURJPY
|0
|EURUSD
|11
|NZDUSD
|40
|USDCHF
|120
|EURCHF
|52
|GBPUSD
|39
|AUDNZD
|30
|EURSGD
|3
|GBPCHF
|1
|EURGBP
|48
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|2.3K
|NZDCAD
|4.1K
|GBPCAD
|2.9K
|AUDUSD
|741
|USDCAD
|836
|EURJPY
|816
|EURUSD
|149
|NZDUSD
|1.1K
|USDCHF
|176
|EURCHF
|1.3K
|GBPUSD
|1.3K
|AUDNZD
|385
|EURSGD
|444
|GBPCHF
|-363
|EURGBP
|318
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +126.73 AUD
最差交易: -79 AUD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +158.33 AUD
最大连续亏损: -156.10 AUD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
PurpleTradingSC-04Live
|0.00 × 2
|
LEO-Live
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.72 × 97
|
FPMarkets-Live2
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|0.83 × 6
|
ICTrading-Live29
|0.99 × 75
|
Exness-Real14
|1.00 × 9
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.02 × 613
|
ICMarketsSC-Live05
|1.38 × 8
|
EurotradeSA-Live01
|1.38 × 8
|
FPMarkets-Live4
|1.50 × 10
|
ICMarketsSC-Live27
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|1.55 × 104
|
FusionMarkets-Live
|1.61 × 85
|
ICMarketsSC-Live04
|1.65 × 342
|
ICMarketsSC-Live24
|1.71 × 132
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
ICMarketsSC-Live02
|1.75 × 4
|
ICMarkets-Live22
|1.83 × 6
|
ICMarketsSC-Live15
|1.94 × 47
|
FusionMarkets-Live 2
|1.95 × 533
|
ICMarketsSC-Live09
|2.00 × 70
This is the live signal for MetaGrid EA.
https://www.mql5.com/en/market/product/157262
