Trades insgesamt:
207
Gewinntrades:
169 (81.64%)
Verlusttrades:
38 (18.36%)
Bester Trade:
126.73 AUD
Schlechtester Trade:
-79.02 AUD
Bruttoprofit:
1 665.68 AUD (28 342 pips)
Bruttoverlust:
-620.51 AUD (11 329 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (158.33 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
205.25 AUD (14)
Sharpe Ratio:
0.25
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
2.75%
Letzter Trade:
15 Minuten
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
6.70
Long-Positionen:
93 (44.93%)
Short-Positionen:
114 (55.07%)
Profit-Faktor:
2.68
Mathematische Gewinnerwartung:
5.05 AUD
Durchschnittlicher Profit:
9.86 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
-16.33 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-156.10 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-156.10 AUD (6)
Wachstum pro Monat :
4.49%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 AUD
Maximaler:
156.10 AUD (1.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.85% (156.10 AUD)
Kapital:
4.98% (1 112.02 AUD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|45
|NZDCAD
|32
|GBPCAD
|17
|AUDUSD
|16
|USDCAD
|16
|EURJPY
|16
|EURUSD
|11
|NZDUSD
|11
|USDCHF
|11
|EURCHF
|9
|GBPUSD
|6
|EURGBP
|5
|AUDNZD
|5
|EURSGD
|4
|GBPCHF
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|204
|NZDCAD
|96
|GBPCAD
|80
|AUDUSD
|26
|USDCAD
|8
|EURJPY
|0
|EURUSD
|11
|NZDUSD
|40
|USDCHF
|120
|EURCHF
|52
|GBPUSD
|39
|EURGBP
|86
|AUDNZD
|30
|EURSGD
|3
|GBPCHF
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|2.5K
|NZDCAD
|4.5K
|GBPCAD
|2.9K
|AUDUSD
|741
|USDCAD
|836
|EURJPY
|816
|EURUSD
|149
|NZDUSD
|1.1K
|USDCHF
|176
|EURCHF
|1.3K
|GBPUSD
|1.3K
|EURGBP
|526
|AUDNZD
|385
|EURSGD
|444
|GBPCHF
|-363
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
Bester Trade: +126.73 AUD
Schlechtester Trade: -79 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +158.33 AUD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -156.10 AUD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
PurpleTradingSC-04Live
|0.00 × 2
|
LEO-Live
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.72 × 97
|
FPMarkets-Live2
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|0.83 × 6
|
ICTrading-Live29
|0.99 × 75
|
Exness-Real14
|1.00 × 9
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.02 × 613
|
ICMarketsSC-Live05
|1.38 × 8
|
EurotradeSA-Live01
|1.38 × 8
|
FPMarkets-Live4
|1.50 × 10
|
ICMarketsSC-Live27
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|1.55 × 104
|
FusionMarkets-Live
|1.61 × 85
|
ICMarketsSC-Live04
|1.65 × 342
|
ICMarketsSC-Live24
|1.71 × 132
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
ICMarketsSC-Live02
|1.75 × 4
|
ICMarkets-Live22
|1.83 × 6
|
ICMarketsSC-Live15
|1.94 × 47
|
FusionMarkets-Live 2
|1.95 × 533
|
ICMarketsSC-Live09
|2.00 × 70
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
This is the live signal for MetaGrid EA.
https://www.mql5.com/en/market/product/157262
https://www.mql5.com/en/market/product/157262
