Marcelas Enrico Amelang

Metagrid EA live

Marcelas Enrico Amelang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
8 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 11%
FusionMarkets-Live 2
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
207
Gewinntrades:
169 (81.64%)
Verlusttrades:
38 (18.36%)
Bester Trade:
126.73 AUD
Schlechtester Trade:
-79.02 AUD
Bruttoprofit:
1 665.68 AUD (28 342 pips)
Bruttoverlust:
-620.51 AUD (11 329 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (158.33 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
205.25 AUD (14)
Sharpe Ratio:
0.25
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
2.75%
Letzter Trade:
15 Minuten
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
6.70
Long-Positionen:
93 (44.93%)
Short-Positionen:
114 (55.07%)
Profit-Faktor:
2.68
Mathematische Gewinnerwartung:
5.05 AUD
Durchschnittlicher Profit:
9.86 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
-16.33 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-156.10 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-156.10 AUD (6)
Wachstum pro Monat :
4.49%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 AUD
Maximaler:
156.10 AUD (1.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.85% (156.10 AUD)
Kapital:
4.98% (1 112.02 AUD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 45
NZDCAD 32
GBPCAD 17
AUDUSD 16
USDCAD 16
EURJPY 16
EURUSD 11
NZDUSD 11
USDCHF 11
EURCHF 9
GBPUSD 6
EURGBP 5
AUDNZD 5
EURSGD 4
GBPCHF 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 204
NZDCAD 96
GBPCAD 80
AUDUSD 26
USDCAD 8
EURJPY 0
EURUSD 11
NZDUSD 40
USDCHF 120
EURCHF 52
GBPUSD 39
EURGBP 86
AUDNZD 30
EURSGD 3
GBPCHF 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 2.5K
NZDCAD 4.5K
GBPCAD 2.9K
AUDUSD 741
USDCAD 836
EURJPY 816
EURUSD 149
NZDUSD 1.1K
USDCHF 176
EURCHF 1.3K
GBPUSD 1.3K
EURGBP 526
AUDNZD 385
EURSGD 444
GBPCHF -363
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +126.73 AUD
Schlechtester Trade: -79 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +158.33 AUD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -156.10 AUD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
PurpleTradingSC-04Live
0.00 × 2
LEO-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.72 × 97
FPMarkets-Live2
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.83 × 6
ICTrading-Live29
0.99 × 75
Exness-Real14
1.00 × 9
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.02 × 613
ICMarketsSC-Live05
1.38 × 8
EurotradeSA-Live01
1.38 × 8
FPMarkets-Live4
1.50 × 10
ICMarketsSC-Live27
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live25
1.55 × 104
FusionMarkets-Live
1.61 × 85
ICMarketsSC-Live04
1.65 × 342
ICMarketsSC-Live24
1.71 × 132
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
ICMarketsSC-Live02
1.75 × 4
ICMarkets-Live22
1.83 × 6
ICMarketsSC-Live15
1.94 × 47
FusionMarkets-Live 2
1.95 × 533
ICMarketsSC-Live09
2.00 × 70
noch 133 ...
This is the live signal for MetaGrid EA.
https://www.mql5.com/en/market/product/157262
Keine Bewertungen
2025.12.14 21:26
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.12.03 12:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
