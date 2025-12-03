- Büyüme
İşlemler:
38
Kârla kapanan işlemler:
31 (81.57%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (18.42%)
En iyi işlem:
60.21 USD
En kötü işlem:
-24.00 USD
Brüt kâr:
124.86 USD (7 723 pips)
Brüt zarar:
-57.60 USD (4 499 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (92.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
92.96 USD (14)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.74%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
51 dakika
Düzelme faktörü:
1.59
Alış işlemleri:
38 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.17
Beklenen getiri:
1.77 USD
Ortalama kâr:
4.03 USD
Ortalama zarar:
-8.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-5.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-42.38 USD (2)
Algo alım-satım:
81%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.85 USD
Maksimum:
42.38 USD (2.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.03% (42.38 USD)
Varlığa göre:
1.40% (28.72 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|67
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +60.21 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +92.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.42 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
Passive Power Signal 01 Balance 2000 usd.
