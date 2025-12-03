- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
881
Transacciones Rentables:
758 (86.03%)
Transacciones Irrentables:
123 (13.96%)
Mejor transacción:
69.45 USD
Peor transacción:
-179.76 USD
Beneficio Bruto:
3 196.39 USD (752 838 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 397.71 USD (945 384 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
60 (204.30 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
204.30 USD (60)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
7.70%
Último trade:
44 minutos
Trades a la semana:
433
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
0.74
Transacciones Largas:
877 (99.55%)
Transacciones Cortas:
4 (0.45%)
Factor de Beneficio:
1.33
Beneficio Esperado:
0.91 USD
Beneficio medio:
4.22 USD
Pérdidas medias:
-19.49 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-1 003.64 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 003.64 USD (9)
Crecimiento al mes:
39.93%
Trading algorítmico:
90%
Reducción de balance:
Absoluto:
4.85 USD
Máxima:
1 080.05 USD (28.61%)
Reducción relativa:
De balance:
28.61% (1 080.05 USD)
De fondos:
25.77% (934.73 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|871
|BTCUSD
|10
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|828
|BTCUSD
|-29
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|40K
|BTCUSD
|-233K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +69.45 USD
Peor transacción: -180 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 60
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +204.30 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 003.64 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
otros 19...
Passive Power Signal 01 Balance 2000 usd.
