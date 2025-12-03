SeñalesSecciones
Wichai Chomvijit

Passive Power Signal 01

Wichai Chomvijit
0 comentarios
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 40%
Tickmill-Live04
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
881
Transacciones Rentables:
758 (86.03%)
Transacciones Irrentables:
123 (13.96%)
Mejor transacción:
69.45 USD
Peor transacción:
-179.76 USD
Beneficio Bruto:
3 196.39 USD (752 838 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 397.71 USD (945 384 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
60 (204.30 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
204.30 USD (60)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
7.70%
Último trade:
44 minutos
Trades a la semana:
433
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
0.74
Transacciones Largas:
877 (99.55%)
Transacciones Cortas:
4 (0.45%)
Factor de Beneficio:
1.33
Beneficio Esperado:
0.91 USD
Beneficio medio:
4.22 USD
Pérdidas medias:
-19.49 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-1 003.64 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 003.64 USD (9)
Crecimiento al mes:
39.93%
Trading algorítmico:
90%
Reducción de balance:
Absoluto:
4.85 USD
Máxima:
1 080.05 USD (28.61%)
Reducción relativa:
De balance:
28.61% (1 080.05 USD)
De fondos:
25.77% (934.73 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 871
BTCUSD 10
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 828
BTCUSD -29
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 40K
BTCUSD -233K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +69.45 USD
Peor transacción: -180 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 60
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +204.30 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 003.64 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
TitanFX-03
3.00 × 4
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
otros 19...
Passive Power Signal 01 Balance 2000 usd.
No hay comentarios
2025.12.29 16:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 16:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 15:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 15:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 01:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 01:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 00:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 01:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 01:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 01:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 17:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.02 17:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 17:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
