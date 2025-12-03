信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Passive Power Signal 01
Wichai Chomvijit

Passive Power Signal 01

Wichai Chomvijit
0条评论
可靠性
4
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 39%
Tickmill-Live04
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
873
盈利交易:
752 (86.13%)
亏损交易:
121 (13.86%)
最好交易:
69.45 USD
最差交易:
-179.76 USD
毛利:
3 165.40 USD (751 095 pips)
毛利亏损:
-2 382.63 USD (943 888 pips)
最大连续赢利:
60 (204.30 USD)
最大连续盈利:
204.30 USD (60)
夏普比率:
0.07
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
7.70%
最近交易:
27 几分钟前
每周交易:
427
平均持有时间:
3 小时
采收率:
0.72
长期交易:
869 (99.54%)
短期交易:
4 (0.46%)
利润因子:
1.33
预期回报:
0.90 USD
平均利润:
4.21 USD
平均损失:
-19.69 USD
最大连续失误:
9 (-1 003.64 USD)
最大连续亏损:
-1 003.64 USD (9)
每月增长:
39.14%
算法交易:
90%
结余跌幅:
绝对:
4.85 USD
最大值:
1 080.05 USD (28.61%)
相对跌幅:
结余:
28.61% (1 080.05 USD)
净值:
25.77% (934.73 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 863
BTCUSD 10
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 812
BTCUSD -29
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 40K
BTCUSD -233K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +69.45 USD
最差交易: -180 USD
最大连续赢利: 60
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +204.30 USD
最大连续亏损: -1 003.64 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
TitanFX-03
3.00 × 4
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
19 更多...
Passive Power Signal 01 Balance 2000 usd.
没有评论
2025.12.29 16:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 16:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 15:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 15:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 01:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 01:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 00:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 01:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 01:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 01:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 17:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.02 17:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 17:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
