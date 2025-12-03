- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
873
盈利交易:
752 (86.13%)
亏损交易:
121 (13.86%)
最好交易:
69.45 USD
最差交易:
-179.76 USD
毛利:
3 165.40 USD (751 095 pips)
毛利亏损:
-2 382.63 USD (943 888 pips)
最大连续赢利:
60 (204.30 USD)
最大连续盈利:
204.30 USD (60)
夏普比率:
0.07
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
7.70%
最近交易:
27 几分钟前
每周交易:
427
平均持有时间:
3 小时
采收率:
0.72
长期交易:
869 (99.54%)
短期交易:
4 (0.46%)
利润因子:
1.33
预期回报:
0.90 USD
平均利润:
4.21 USD
平均损失:
-19.69 USD
最大连续失误:
9 (-1 003.64 USD)
最大连续亏损:
-1 003.64 USD (9)
每月增长:
39.14%
算法交易:
90%
结余跌幅:
绝对:
4.85 USD
最大值:
1 080.05 USD (28.61%)
相对跌幅:
结余:
28.61% (1 080.05 USD)
净值:
25.77% (934.73 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|863
|BTCUSD
|10
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|812
|BTCUSD
|-29
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|40K
|BTCUSD
|-233K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +69.45 USD
最差交易: -180 USD
最大连续赢利: 60
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +204.30 USD
最大连续亏损: -1 003.64 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
Passive Power Signal 01 Balance 2000 usd.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
39%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
4
90%
873
86%
100%
1.32
0.90
USD
USD
29%
1:500