Wichai Chomvijit

Passive Power Signal 01

Wichai Chomvijit
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 43%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
915
Negociações com lucro:
788 (86.12%)
Negociações com perda:
127 (13.88%)
Melhor negociação:
69.45 USD
Pior negociação:
-179.76 USD
Lucro bruto:
3 289.81 USD (759 887 pips)
Perda bruta:
-2 431.57 USD (948 746 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
60 (204.30 USD)
Máximo lucro consecutivo:
204.30 USD (60)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
7.70%
Último negócio:
2 minutos atrás
Negociações por semana:
438
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
0.79
Negociações longas:
911 (99.56%)
Negociações curtas:
4 (0.44%)
Fator de lucro:
1.35
Valor esperado:
0.94 USD
Lucro médio:
4.17 USD
Perda média:
-19.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-1 003.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 003.64 USD (9)
Crescimento mensal:
42.91%
Algotrading:
91%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.85 USD
Máximo:
1 080.05 USD (28.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.61% (1 080.05 USD)
Pelo Capital Líquido:
25.77% (934.73 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 905
BTCUSD 10
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 887
BTCUSD -29
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 44K
BTCUSD -233K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +69.45 USD
Pior negociação: -180 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 60
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +204.30 USD
Máxima perda consecutiva: -1 003.64 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
TitanFX-03
3.00 × 4
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
19 mais ...
Passive Power Signal 01 Balance 2000 usd.
Sem comentários
2025.12.29 16:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 16:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 15:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 15:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 01:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 01:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 00:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 01:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 01:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 01:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 17:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.02 17:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 17:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
