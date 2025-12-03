СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Passive Power Signal 01
Wichai Chomvijit

Passive Power Signal 01

Wichai Chomvijit
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 42%
Tickmill-Live04
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
907
Прибыльных трейдов:
782 (86.21%)
Убыточных трейдов:
125 (13.78%)
Лучший трейд:
69.45 USD
Худший трейд:
-179.76 USD
Общая прибыль:
3 253.83 USD (757 635 pips)
Общий убыток:
-2 415.25 USD (947 126 pips)
Макс. серия выигрышей:
60 (204.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
204.30 USD (60)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
7.70%
Последний трейд:
11 минут
Трейдов в неделю:
447
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.78
Длинных трейдов:
903 (99.56%)
Коротких трейдов:
4 (0.44%)
Профит фактор:
1.35
Мат. ожидание:
0.92 USD
Средняя прибыль:
4.16 USD
Средний убыток:
-19.32 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-1 003.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 003.64 USD (9)
Прирост в месяц:
41.93%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.85 USD
Максимальная:
1 080.05 USD (28.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.61% (1 080.05 USD)
По эквити:
25.77% (934.73 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 897
BTCUSD 10
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 868
BTCUSD -29
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 43K
BTCUSD -233K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +69.45 USD
Худший трейд: -180 USD
Макс. серия выигрышей: 60
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +204.30 USD
Макс. убыток в серии: -1 003.64 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
TitanFX-03
3.00 × 4
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
еще 19...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Passive Power Signal 01 Balance 2000 usd.
Нет отзывов
2025.12.29 16:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 16:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 15:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 15:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 01:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 01:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 00:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 01:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 01:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 01:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 17:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.02 17:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 17:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Passive Power Signal 01
50 USD в месяц
42%
0
0
USD
2.8K
USD
4
91%
907
86%
100%
1.34
0.92
USD
29%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.