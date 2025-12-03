- Прирост
Всего трейдов:
907
Прибыльных трейдов:
782 (86.21%)
Убыточных трейдов:
125 (13.78%)
Лучший трейд:
69.45 USD
Худший трейд:
-179.76 USD
Общая прибыль:
3 253.83 USD (757 635 pips)
Общий убыток:
-2 415.25 USD (947 126 pips)
Макс. серия выигрышей:
60 (204.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
204.30 USD (60)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
7.70%
Последний трейд:
11 минут
Трейдов в неделю:
447
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.78
Длинных трейдов:
903 (99.56%)
Коротких трейдов:
4 (0.44%)
Профит фактор:
1.35
Мат. ожидание:
0.92 USD
Средняя прибыль:
4.16 USD
Средний убыток:
-19.32 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-1 003.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 003.64 USD (9)
Прирост в месяц:
41.93%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.85 USD
Максимальная:
1 080.05 USD (28.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.61% (1 080.05 USD)
По эквити:
25.77% (934.73 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|897
|BTCUSD
|10
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|868
|BTCUSD
|-29
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|43K
|BTCUSD
|-233K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +69.45 USD
Худший трейд: -180 USD
Макс. серия выигрышей: 60
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +204.30 USD
Макс. убыток в серии: -1 003.64 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
