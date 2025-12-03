- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
31 (81.57%)
Loss Trade:
7 (18.42%)
Best Trade:
60.21 USD
Worst Trade:
-24.00 USD
Profitto lordo:
124.86 USD (7 723 pips)
Perdita lorda:
-57.60 USD (4 499 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (92.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
92.96 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.74%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
51 minuti
Fattore di recupero:
1.59
Long Trade:
38 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.17
Profitto previsto:
1.77 USD
Profitto medio:
4.03 USD
Perdita media:
-8.23 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-5.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-42.38 USD (2)
Algo trading:
81%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.85 USD
Massimale:
42.38 USD (2.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.03% (42.38 USD)
Per equità:
1.40% (28.72 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|67
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +60.21 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +92.96 USD
Massima perdita consecutiva: -5.42 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
