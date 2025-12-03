SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Passive Power Signal 01
Wichai Chomvijit

Passive Power Signal 01

Wichai Chomvijit
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 45%
Tickmill-Live04
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
945
Gewinntrades:
818 (86.56%)
Verlusttrades:
127 (13.44%)
Bester Trade:
69.45 USD
Schlechtester Trade:
-179.76 USD
Bruttoprofit:
3 336.82 USD (764 750 pips)
Bruttoverlust:
-2 431.57 USD (948 746 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
60 (204.30 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
204.30 USD (60)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
7.70%
Letzter Trade:
47 Minuten
Trades pro Woche:
464
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
0.84
Long-Positionen:
941 (99.58%)
Short-Positionen:
4 (0.42%)
Profit-Faktor:
1.37
Mathematische Gewinnerwartung:
0.96 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.08 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-19.15 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-1 003.64 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 003.64 USD (9)
Wachstum pro Monat :
45.26%
Algo-Trading:
91%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.85 USD
Maximaler:
1 080.05 USD (28.61%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
28.61% (1 080.05 USD)
Kapital:
25.77% (934.73 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 935
BTCUSD 10
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 934
BTCUSD -29
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 49K
BTCUSD -233K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +69.45 USD
Schlechtester Trade: -180 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 60
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +204.30 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 003.64 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
TitanFX-03
3.00 × 4
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
noch 19 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Passive Power Signal 01 Balance 2000 usd.
Keine Bewertungen
2025.12.29 16:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 16:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 15:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 15:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 01:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 01:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 00:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 01:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 01:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 01:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 17:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.02 17:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 17:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Passive Power Signal 01
50 USD pro Monat
45%
0
0
USD
2.9K
USD
4
91%
945
86%
100%
1.37
0.96
USD
29%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.