- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
935
利益トレード:
808 (86.41%)
損失トレード:
127 (13.58%)
ベストトレード:
69.45 USD
最悪のトレード:
-179.76 USD
総利益:
3 322.32 USD (763 245 pips)
総損失:
-2 431.57 USD (948 746 pips)
最大連続の勝ち:
60 (204.30 USD)
最大連続利益:
204.30 USD (60)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
7.70%
最近のトレード:
7 分前
1週間当たりの取引:
455
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
0.82
長いトレード:
931 (99.57%)
短いトレード:
4 (0.43%)
プロフィットファクター:
1.37
期待されたペイオフ:
0.95 USD
平均利益:
4.11 USD
平均損失:
-19.15 USD
最大連続の負け:
9 (-1 003.64 USD)
最大連続損失:
-1 003.64 USD (9)
月間成長:
44.54%
アルゴリズム取引:
91%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.85 USD
最大の:
1 080.05 USD (28.61%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.61% (1 080.05 USD)
エクイティによる:
25.77% (934.73 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|925
|BTCUSD
|10
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|920
|BTCUSD
|-29
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|47K
|BTCUSD
|-233K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +69.45 USD
最悪のトレード: -180 USD
最大連続の勝ち: 60
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +204.30 USD
最大連続損失: -1 003.64 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
Passive Power Signal 01 Balance 2000 usd.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
45%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
4
91%
935
86%
100%
1.36
0.95
USD
USD
29%
1:500