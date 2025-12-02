Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTrend-Trade7 0.00 × 1 ICMarkets-Live11 0.00 × 41 KTM-Live 0.00 × 5 TegasFX-Live-UK 0.00 × 2 LCG-Live2 0.00 × 3 Coinexx-Live 0.00 × 3 LEO-Live 0.00 × 8 XMTrading-Real 31 0.00 × 1 Ava-Real 5 0.00 × 2 EGlobal-Cent1 0.00 × 6 FPMarkets-Live 0.00 × 27 GFXInternational-Live 0.00 × 2 ICMCapitalUK-Real 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live22 0.00 × 3 AxiTrader-US03-Live 0.00 × 3 ICMarkets-Live19 0.00 × 24 ICMarkets-Live23 0.00 × 28 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 51 Tickmill-Live08 0.00 × 22 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 7 LQD1-Live01 0.00 × 2 OpenInvestments-LiveUK 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 12 ICMarketsSC-Live18 0.00 × 14 436 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya