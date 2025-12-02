- Crescimento
Negociações:
146
Negociações com lucro:
120 (82.19%)
Negociações com perda:
26 (17.81%)
Melhor negociação:
4.30 USD
Pior negociação:
-9.12 USD
Lucro bruto:
112.89 USD (11 229 pips)
Perda bruta:
-76.18 USD (7 606 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (20.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
24.55 USD (21)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
68.79%
Depósito máximo carregado:
16.52%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
33
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
0.67
Negociações longas:
86 (58.90%)
Negociações curtas:
60 (41.10%)
Fator de lucro:
1.48
Valor esperado:
0.25 USD
Lucro médio:
0.94 USD
Perda média:
-2.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-51.87 USD)
Máxima perda consecutiva:
-51.87 USD (7)
Crescimento mensal:
24.47%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
54.41 USD (23.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.52% (54.41 USD)
Pelo Capital Líquido:
35.59% (80.83 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|80
|GBPUSD
|66
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|61
|GBPUSD
|-24
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|6.1K
|GBPUSD
|-2.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4.30 USD
Pior negociação: -9 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +20.66 USD
Máxima perda consecutiva: -51.87 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ForexTrend-Trade7
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 31
|0.00 × 1
|
LEO-Live
|0.00 × 8
|
AsiaNuggets-Live
|0.00 × 6
|
LCG-Live2
|0.00 × 6
|
TOPFX-Live Server
|0.00 × 1
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 5
|
KTM-Live
|0.00 × 8
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 51
|
GKFXPrime-Live-1
|0.00 × 4
|
XMGlobal-Real 2
|0.00 × 2
|
QtradeFX-Live1
|0.00 × 5
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 4
|
OneF-Real
|0.00 × 17
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 4
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 23
|
GPP-Live
|0.00 × 1
|
Ava-Real 5
|0.00 × 2
|
ICMCapitalUK-Real
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 4
The trading is conducted primarily using a technical analysis. Fundamental criteria of Europe and US economics are taking into considerations In case of a major news releases. Few independent trading systems are used for making a final decision. Fractals, support levels and resistance levels are used for making a decision. Maximum risk is never exceeded 2...3% of account volume. Open positions are kept from several hours up to few days. A volatile level is taken into account for the trading systems.
