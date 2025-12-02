SinaisSeções
BlackSun
Anatoliy Yeskov

BlackSun

Anatoliy Yeskov
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 24%
RoboForex-Pro
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
146
Negociações com lucro:
120 (82.19%)
Negociações com perda:
26 (17.81%)
Melhor negociação:
4.30 USD
Pior negociação:
-9.12 USD
Lucro bruto:
112.89 USD (11 229 pips)
Perda bruta:
-76.18 USD (7 606 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (20.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
24.55 USD (21)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
68.79%
Depósito máximo carregado:
16.52%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
33
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
0.67
Negociações longas:
86 (58.90%)
Negociações curtas:
60 (41.10%)
Fator de lucro:
1.48
Valor esperado:
0.25 USD
Lucro médio:
0.94 USD
Perda média:
-2.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-51.87 USD)
Máxima perda consecutiva:
-51.87 USD (7)
Crescimento mensal:
24.47%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
54.41 USD (23.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.52% (54.41 USD)
Pelo Capital Líquido:
35.59% (80.83 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 80
GBPUSD 66
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 61
GBPUSD -24
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 6.1K
GBPUSD -2.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4.30 USD
Pior negociação: -9 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +20.66 USD
Máxima perda consecutiva: -51.87 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

The trading is conducted primarily using a technical analysis. Fundamental criteria of Europe and US economics are taking into considerations In case of a major news releases. Few independent trading systems are used for making a final decision. Fractals, support levels and resistance levels are used for making a decision. Maximum risk is never exceeded 2...3% of account volume. Open positions are kept from several hours up to few days. A volatile level is taken into account for the trading systems.
Sem comentários
2025.12.23 17:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 17:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 16:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 16:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 14:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 14:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 10:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 10:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 09:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 08:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 05:20
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 05:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 18:08
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 18:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 14:05
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 14:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 13:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 15:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 13:12
Share of trading days is too low
