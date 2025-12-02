- 자본
- 축소
트레이드:
212
이익 거래:
180 (84.90%)
손실 거래:
32 (15.09%)
최고의 거래:
4.77 USD
최악의 거래:
-9.12 USD
총 수익:
176.31 USD (17 542 pips)
총 손실:
-85.97 USD (8 582 pips)
연속 최대 이익:
36 (42.68 USD)
연속 최대 이익:
42.68 USD (36)
샤프 비율:
0.25
거래 활동:
68.84%
최대 입금량:
25.18%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
56
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
1.66
롱(주식매수):
152 (71.70%)
숏(주식차입매도):
60 (28.30%)
수익 요인:
2.05
기대수익:
0.43 USD
평균 이익:
0.98 USD
평균 손실:
-2.69 USD
연속 최대 손실:
7 (-51.87 USD)
연속 최대 손실:
-51.87 USD (7)
월별 성장률:
42.10%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
54.41 USD (23.52%)
상대적 삭감:
잔고별:
23.52% (54.41 USD)
자본금별:
35.59% (80.83 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|108
|EURUSD
|104
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|21
|EURUSD
|69
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|2.1K
|EURUSD
|6.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ForexTrend-Trade7
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 31
|0.00 × 1
|
LEO-Live
|0.00 × 8
|
AsiaNuggets-Live
|0.00 × 6
|
LCG-Live2
|0.00 × 6
|
TOPFX-Live Server
|0.00 × 1
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 5
|
KTM-Live
|0.00 × 8
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 51
|
GKFXPrime-Live-1
|0.00 × 4
|
XMGlobal-Real 2
|0.00 × 2
|
QtradeFX-Live1
|0.00 × 5
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 4
|
OneF-Real
|0.00 × 17
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 4
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 23
|
GPP-Live
|0.00 × 1
|
Ava-Real 5
|0.00 × 2
|
ICMCapitalUK-Real
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 4
The trading is conducted primarily using a technical analysis. Fundamental criteria of Europe and US economics are taking into considerations In case of a major news releases. Few independent trading systems are used for making a final decision. Fractals, support levels and resistance levels are used for making a decision. Maximum risk is never exceeded 2...3% of account volume. Open positions are kept from several hours up to few days. A volatile level is taken into account for the trading systems.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
60%
0
0
USD
USD
240
USD
USD
6
0%
212
84%
69%
2.05
0.43
USD
USD
36%
1:500