Anatoliy Yeskov

BlackSun

Anatoliy Yeskov
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 20%
RoboForex-Pro
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
139
Прибыльных трейдов:
113 (81.29%)
Убыточных трейдов:
26 (18.71%)
Лучший трейд:
4.30 USD
Худший трейд:
-9.12 USD
Общая прибыль:
105.95 USD (10 540 pips)
Общий убыток:
-76.18 USD (7 606 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (20.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
24.55 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
79.45%
Макс. загрузка депозита:
16.52%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
65
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
0.55
Длинных трейдов:
79 (56.83%)
Коротких трейдов:
60 (43.17%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
0.21 USD
Средняя прибыль:
0.94 USD
Средний убыток:
-2.93 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-51.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-51.87 USD (7)
Прирост в месяц:
19.85%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
54.41 USD (23.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.52% (54.41 USD)
По эквити:
35.59% (80.83 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 78
GBPUSD 61
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 60
GBPUSD -30
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 5.9K
GBPUSD -3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.30 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +20.66 USD
Макс. убыток в серии: -51.87 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexTrend-Trade7
0.00 × 2
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 2
XMTrading-Real 31
0.00 × 1
LEO-Live
0.00 × 8
AsiaNuggets-Live
0.00 × 6
LCG-Live2
0.00 × 6
TOPFX-Live Server
0.00 × 1
TegasFX-Live-UK
0.00 × 5
KTM-Live
0.00 × 8
AtlanticPearl-Live 1
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 51
GKFXPrime-Live-1
0.00 × 4
XMGlobal-Real 2
0.00 × 2
QtradeFX-Live1
0.00 × 5
TurnkeyFX-Live
0.00 × 4
OneF-Real
0.00 × 17
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 6
ForexChief-DirectFX
0.00 × 4
Just2Trade-Real3
0.00 × 23
GPP-Live
0.00 × 1
Ava-Real 5
0.00 × 2
ICMCapitalUK-Real
0.00 × 4
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 4
еще 484...
Для торговли на рынке используется технический и фундаментальный анализ. Торгуется несколько независимых друг от друга торговых систем. Используются фракталы, уровни поддержки и сопротивления, а также технические индикаторы. Риск на сделку от 1% до 3% от баланса счёта. Позиции держутся в рынке от нескольких часов до нескольких дней. Торговые системы настраиваются в зависимости от текущей волатильности рынка. Также учитываются фундаментальные факторы, особенно в дни высокой волатильности при выходе важных новостей. 
Нет отзывов
2025.12.23 17:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 17:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 16:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 16:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 14:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 14:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 10:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 10:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 09:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 08:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 05:20
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 05:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 18:08
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 18:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 14:05
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 14:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 13:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 15:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 13:12
Share of trading days is too low
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BlackSun
30 USD в месяц
20%
0
0
USD
180
USD
4
0%
139
81%
79%
1.39
0.21
USD
36%
1:500
Копировать

