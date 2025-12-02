- Прирост
Всего трейдов:
139
Прибыльных трейдов:
113 (81.29%)
Убыточных трейдов:
26 (18.71%)
Лучший трейд:
4.30 USD
Худший трейд:
-9.12 USD
Общая прибыль:
105.95 USD (10 540 pips)
Общий убыток:
-76.18 USD (7 606 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (20.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
24.55 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
79.45%
Макс. загрузка депозита:
16.52%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
65
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
0.55
Длинных трейдов:
79 (56.83%)
Коротких трейдов:
60 (43.17%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
0.21 USD
Средняя прибыль:
0.94 USD
Средний убыток:
-2.93 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-51.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-51.87 USD (7)
Прирост в месяц:
19.85%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
54.41 USD (23.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.52% (54.41 USD)
По эквити:
35.59% (80.83 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|78
|GBPUSD
|61
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|60
|GBPUSD
|-30
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|5.9K
|GBPUSD
|-3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Лучший трейд: +4.30 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +20.66 USD
Макс. убыток в серии: -51.87 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexTrend-Trade7
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 31
|0.00 × 1
|
LEO-Live
|0.00 × 8
|
AsiaNuggets-Live
|0.00 × 6
|
LCG-Live2
|0.00 × 6
|
TOPFX-Live Server
|0.00 × 1
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 5
|
KTM-Live
|0.00 × 8
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 51
|
GKFXPrime-Live-1
|0.00 × 4
|
XMGlobal-Real 2
|0.00 × 2
|
QtradeFX-Live1
|0.00 × 5
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 4
|
OneF-Real
|0.00 × 17
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 4
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 23
|
GPP-Live
|0.00 × 1
|
Ava-Real 5
|0.00 × 2
|
ICMCapitalUK-Real
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 4
Для торговли на рынке используется технический и фундаментальный анализ. Торгуется несколько независимых друг от друга торговых систем. Используются фракталы, уровни поддержки и сопротивления, а также технические индикаторы. Риск на сделку от 1% до 3% от баланса счёта. Позиции держутся в рынке от нескольких часов до нескольких дней. Торговые системы настраиваются в зависимости от текущей волатильности рынка. Также учитываются фундаментальные факторы, особенно в дни высокой волатильности при выходе важных новостей.
Нет отзывов
