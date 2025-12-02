- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
146
Transacciones Rentables:
120 (82.19%)
Transacciones Irrentables:
26 (17.81%)
Mejor transacción:
4.30 USD
Peor transacción:
-9.12 USD
Beneficio Bruto:
112.89 USD (11 229 pips)
Pérdidas Brutas:
-76.18 USD (7 606 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (20.66 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
24.55 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
68.79%
Carga máxima del depósito:
16.52%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
33
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
0.67
Transacciones Largas:
86 (58.90%)
Transacciones Cortas:
60 (41.10%)
Factor de Beneficio:
1.48
Beneficio Esperado:
0.25 USD
Beneficio medio:
0.94 USD
Pérdidas medias:
-2.93 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-51.87 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-51.87 USD (7)
Crecimiento al mes:
24.47%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
54.41 USD (23.52%)
Reducción relativa:
De balance:
23.52% (54.41 USD)
De fondos:
35.59% (80.83 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|80
|GBPUSD
|66
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|61
|GBPUSD
|-24
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|6.1K
|GBPUSD
|-2.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +4.30 USD
Peor transacción: -9 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 21
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +20.66 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -51.87 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ForexTrend-Trade7
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 31
|0.00 × 1
|
LEO-Live
|0.00 × 8
|
AsiaNuggets-Live
|0.00 × 6
|
LCG-Live2
|0.00 × 6
|
TOPFX-Live Server
|0.00 × 1
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 5
|
KTM-Live
|0.00 × 8
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 51
|
GKFXPrime-Live-1
|0.00 × 4
|
XMGlobal-Real 2
|0.00 × 2
|
QtradeFX-Live1
|0.00 × 5
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 4
|
OneF-Real
|0.00 × 17
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 4
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 23
|
GPP-Live
|0.00 × 1
|
Ava-Real 5
|0.00 × 2
|
ICMCapitalUK-Real
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 4
The trading is conducted primarily using a technical analysis. Fundamental criteria of Europe and US economics are taking into considerations In case of a major news releases. Few independent trading systems are used for making a final decision. Fractals, support levels and resistance levels are used for making a decision. Maximum risk is never exceeded 2...3% of account volume. Open positions are kept from several hours up to few days. A volatile level is taken into account for the trading systems.
No hay comentarios
