El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ForexTrend-Trade7 0.00 × 2 ATCBrokers-Live 1 0.00 × 2 XMTrading-Real 31 0.00 × 1 LEO-Live 0.00 × 8 AsiaNuggets-Live 0.00 × 6 LCG-Live2 0.00 × 6 TOPFX-Live Server 0.00 × 1 TegasFX-Live-UK 0.00 × 5 KTM-Live 0.00 × 8 AtlanticPearl-Live 1 0.00 × 1 ICMarkets-Live11 0.00 × 51 GKFXPrime-Live-1 0.00 × 4 XMGlobal-Real 2 0.00 × 2 QtradeFX-Live1 0.00 × 5 TurnkeyFX-Live 0.00 × 4 OneF-Real 0.00 × 17 AGMGroupLtd-Real 0.00 × 6 ForexChief-DirectFX 0.00 × 4 Just2Trade-Real3 0.00 × 23 GPP-Live 0.00 × 1 Ava-Real 5 0.00 × 2 ICMCapitalUK-Real 0.00 × 4 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 6 ICMarketsSC-Live09 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live17 0.00 × 4 otros 484... Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada para ver la estadística detallada