Anatoliy Yeskov

BlackSun

Anatoliy Yeskov
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 24%
RoboForex-Pro
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
146
Transacciones Rentables:
120 (82.19%)
Transacciones Irrentables:
26 (17.81%)
Mejor transacción:
4.30 USD
Peor transacción:
-9.12 USD
Beneficio Bruto:
112.89 USD (11 229 pips)
Pérdidas Brutas:
-76.18 USD (7 606 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (20.66 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
24.55 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
68.79%
Carga máxima del depósito:
16.52%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
33
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
0.67
Transacciones Largas:
86 (58.90%)
Transacciones Cortas:
60 (41.10%)
Factor de Beneficio:
1.48
Beneficio Esperado:
0.25 USD
Beneficio medio:
0.94 USD
Pérdidas medias:
-2.93 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-51.87 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-51.87 USD (7)
Crecimiento al mes:
24.47%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
54.41 USD (23.52%)
Reducción relativa:
De balance:
23.52% (54.41 USD)
De fondos:
35.59% (80.83 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 80
GBPUSD 66
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 61
GBPUSD -24
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 6.1K
GBPUSD -2.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4.30 USD
Peor transacción: -9 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 21
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +20.66 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -51.87 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ForexTrend-Trade7
0.00 × 2
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 2
XMTrading-Real 31
0.00 × 1
LEO-Live
0.00 × 8
AsiaNuggets-Live
0.00 × 6
LCG-Live2
0.00 × 6
TOPFX-Live Server
0.00 × 1
TegasFX-Live-UK
0.00 × 5
KTM-Live
0.00 × 8
AtlanticPearl-Live 1
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 51
GKFXPrime-Live-1
0.00 × 4
XMGlobal-Real 2
0.00 × 2
QtradeFX-Live1
0.00 × 5
TurnkeyFX-Live
0.00 × 4
OneF-Real
0.00 × 17
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 6
ForexChief-DirectFX
0.00 × 4
Just2Trade-Real3
0.00 × 23
GPP-Live
0.00 × 1
Ava-Real 5
0.00 × 2
ICMCapitalUK-Real
0.00 × 4
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 4
otros 484...
The trading is conducted primarily using a technical analysis. Fundamental criteria of Europe and US economics are taking into considerations In case of a major news releases. Few independent trading systems are used for making a final decision. Fractals, support levels and resistance levels are used for making a decision. Maximum risk is never exceeded 2...3% of account volume. Open positions are kept from several hours up to few days. A volatile level is taken into account for the trading systems.
2025.12.23 17:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 17:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 16:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 16:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 14:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 14:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 10:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 10:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 09:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 08:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 05:20
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 05:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 18:08
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 18:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 14:05
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 14:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 13:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 15:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 13:12
Share of trading days is too low
