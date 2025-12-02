- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.29 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
1.29 USD (129 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
1 (1.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.29 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.72%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.29 USD
Profitto medio:
1.29 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.71% (2.56 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|129
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.29 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +1.29 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTrend-Trade7
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 41
|
KTM-Live
|0.00 × 5
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 2
|
LCG-Live2
|0.00 × 3
|
Coinexx-Live
|0.00 × 3
|
LEO-Live
|0.00 × 8
|
XMTrading-Real 31
|0.00 × 1
|
Ava-Real 5
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent1
|0.00 × 6
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 27
|
GFXInternational-Live
|0.00 × 2
|
ICMCapitalUK-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US03-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 24
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 28
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 51
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 22
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 7
|
LQD1-Live01
|0.00 × 2
|
OpenInvestments-LiveUK
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 14
436 più
The trading is conducted primarily using a technical analysis. Fundamental criteria of Europe and US economics are taking into considerations In case of a major news releases. Few independent trading systems are used for making a final decision. Fractals, support levels and resistance levels are used for making a decision. Maximum risk is never exceeded 2...3% of account volume. Open positions are kept from several hours up to few days. A volatile level is taken into account for the trading systems.
