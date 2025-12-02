- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
146
利益トレード:
120 (82.19%)
損失トレード:
26 (17.81%)
ベストトレード:
4.30 USD
最悪のトレード:
-9.12 USD
総利益:
112.89 USD (11 229 pips)
総損失:
-76.18 USD (7 606 pips)
最大連続の勝ち:
25 (20.66 USD)
最大連続利益:
24.55 USD (21)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
68.79%
最大入金額:
16.52%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
33
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
0.67
長いトレード:
86 (58.90%)
短いトレード:
60 (41.10%)
プロフィットファクター:
1.48
期待されたペイオフ:
0.25 USD
平均利益:
0.94 USD
平均損失:
-2.93 USD
最大連続の負け:
7 (-51.87 USD)
最大連続損失:
-51.87 USD (7)
月間成長:
24.47%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
54.41 USD (23.52%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.52% (54.41 USD)
エクイティによる:
35.59% (80.83 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|80
|GBPUSD
|66
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|61
|GBPUSD
|-24
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|6.1K
|GBPUSD
|-2.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4.30 USD
最悪のトレード: -9 USD
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +20.66 USD
最大連続損失: -51.87 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ForexTrend-Trade7
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 31
|0.00 × 1
|
LEO-Live
|0.00 × 8
|
AsiaNuggets-Live
|0.00 × 6
|
LCG-Live2
|0.00 × 6
|
TOPFX-Live Server
|0.00 × 1
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 5
|
KTM-Live
|0.00 × 8
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 51
|
GKFXPrime-Live-1
|0.00 × 4
|
XMGlobal-Real 2
|0.00 × 2
|
QtradeFX-Live1
|0.00 × 5
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 4
|
OneF-Real
|0.00 × 17
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 4
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 23
|
GPP-Live
|0.00 × 1
|
Ava-Real 5
|0.00 × 2
|
ICMCapitalUK-Real
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 4
The trading is conducted primarily using a technical analysis. Fundamental criteria of Europe and US economics are taking into considerations In case of a major news releases. Few independent trading systems are used for making a final decision. Fractals, support levels and resistance levels are used for making a decision. Maximum risk is never exceeded 2...3% of account volume. Open positions are kept from several hours up to few days. A volatile level is taken into account for the trading systems.
