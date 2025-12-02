シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / BlackSun
Anatoliy Yeskov

BlackSun

Anatoliy Yeskov
レビュー0件
信頼性
4週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 24%
RoboForex-Pro
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
146
利益トレード:
120 (82.19%)
損失トレード:
26 (17.81%)
ベストトレード:
4.30 USD
最悪のトレード:
-9.12 USD
総利益:
112.89 USD (11 229 pips)
総損失:
-76.18 USD (7 606 pips)
最大連続の勝ち:
25 (20.66 USD)
最大連続利益:
24.55 USD (21)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
68.79%
最大入金額:
16.52%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
33
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
0.67
長いトレード:
86 (58.90%)
短いトレード:
60 (41.10%)
プロフィットファクター:
1.48
期待されたペイオフ:
0.25 USD
平均利益:
0.94 USD
平均損失:
-2.93 USD
最大連続の負け:
7 (-51.87 USD)
最大連続損失:
-51.87 USD (7)
月間成長:
24.47%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
54.41 USD (23.52%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.52% (54.41 USD)
エクイティによる:
35.59% (80.83 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 80
GBPUSD 66
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 61
GBPUSD -24
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 6.1K
GBPUSD -2.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4.30 USD
最悪のトレード: -9 USD
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +20.66 USD
最大連続損失: -51.87 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ForexTrend-Trade7
0.00 × 2
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 2
XMTrading-Real 31
0.00 × 1
LEO-Live
0.00 × 8
AsiaNuggets-Live
0.00 × 6
LCG-Live2
0.00 × 6
TOPFX-Live Server
0.00 × 1
TegasFX-Live-UK
0.00 × 5
KTM-Live
0.00 × 8
AtlanticPearl-Live 1
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 51
GKFXPrime-Live-1
0.00 × 4
XMGlobal-Real 2
0.00 × 2
QtradeFX-Live1
0.00 × 5
TurnkeyFX-Live
0.00 × 4
OneF-Real
0.00 × 17
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 6
ForexChief-DirectFX
0.00 × 4
Just2Trade-Real3
0.00 × 23
GPP-Live
0.00 × 1
Ava-Real 5
0.00 × 2
ICMCapitalUK-Real
0.00 × 4
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 4
The trading is conducted primarily using a technical analysis. Fundamental criteria of Europe and US economics are taking into considerations In case of a major news releases. Few independent trading systems are used for making a final decision. Fractals, support levels and resistance levels are used for making a decision. Maximum risk is never exceeded 2...3% of account volume. Open positions are kept from several hours up to few days. A volatile level is taken into account for the trading systems.
レビューなし
2025.12.23 17:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 17:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 16:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 16:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 14:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 14:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 10:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 10:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 09:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 08:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 05:20
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 05:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 18:08
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 18:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 14:05
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 14:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 13:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 15:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 13:12
Share of trading days is too low
