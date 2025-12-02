SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / BlackSun
Anatoliy Yeskov

BlackSun

Anatoliy Yeskov
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 28%
RoboForex-Pro
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
152
Gewinntrades:
126 (82.89%)
Verlusttrades:
26 (17.11%)
Bester Trade:
4.30 USD
Schlechtester Trade:
-9.12 USD
Bruttoprofit:
117.60 USD (11 696 pips)
Bruttoverlust:
-76.18 USD (7 606 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (20.66 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
24.55 USD (21)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
67.42%
Max deposit load:
16.52%
Letzter Trade:
13 Minuten
Trades pro Woche:
36
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
0.76
Long-Positionen:
92 (60.53%)
Short-Positionen:
60 (39.47%)
Profit-Faktor:
1.54
Mathematische Gewinnerwartung:
0.27 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.93 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.93 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-51.87 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-51.87 USD (7)
Wachstum pro Monat :
27.61%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
54.41 USD (23.52%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
23.52% (54.41 USD)
Kapital:
35.59% (80.83 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 81
GBPUSD 71
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 63
GBPUSD -21
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 6.2K
GBPUSD -2.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4.30 USD
Schlechtester Trade: -9 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 21
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +20.66 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -51.87 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ForexTrend-Trade7
0.00 × 2
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 2
XMTrading-Real 31
0.00 × 1
LEO-Live
0.00 × 8
AsiaNuggets-Live
0.00 × 6
LCG-Live2
0.00 × 6
TOPFX-Live Server
0.00 × 1
TegasFX-Live-UK
0.00 × 5
KTM-Live
0.00 × 8
AtlanticPearl-Live 1
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 51
GKFXPrime-Live-1
0.00 × 4
XMGlobal-Real 2
0.00 × 2
QtradeFX-Live1
0.00 × 5
TurnkeyFX-Live
0.00 × 4
OneF-Real
0.00 × 17
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 6
ForexChief-DirectFX
0.00 × 4
Just2Trade-Real3
0.00 × 23
GPP-Live
0.00 × 1
Ava-Real 5
0.00 × 2
ICMCapitalUK-Real
0.00 × 4
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 4
noch 484 ...
The trading is conducted primarily using a technical analysis. Fundamental criteria of Europe and US economics are taking into considerations In case of a major news releases. Few independent trading systems are used for making a final decision. Fractals, support levels and resistance levels are used for making a decision. Maximum risk is never exceeded 2...3% of account volume. Open positions are kept from several hours up to few days. A volatile level is taken into account for the trading systems.
Keine Bewertungen
2025.12.23 17:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 17:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 16:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 16:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 14:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 14:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 10:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 10:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 09:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 08:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 05:20
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 05:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 18:08
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 18:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 14:05
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 14:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 13:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 15:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 13:12
Share of trading days is too low
