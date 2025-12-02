- Wachstum
Trades insgesamt:
152
Gewinntrades:
126 (82.89%)
Verlusttrades:
26 (17.11%)
Bester Trade:
4.30 USD
Schlechtester Trade:
-9.12 USD
Bruttoprofit:
117.60 USD (11 696 pips)
Bruttoverlust:
-76.18 USD (7 606 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (20.66 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
24.55 USD (21)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
67.42%
Max deposit load:
16.52%
Letzter Trade:
13 Minuten
Trades pro Woche:
36
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
0.76
Long-Positionen:
92 (60.53%)
Short-Positionen:
60 (39.47%)
Profit-Faktor:
1.54
Mathematische Gewinnerwartung:
0.27 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.93 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.93 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-51.87 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-51.87 USD (7)
Wachstum pro Monat :
27.61%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
54.41 USD (23.52%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
23.52% (54.41 USD)
Kapital:
35.59% (80.83 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|81
|GBPUSD
|71
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|63
|GBPUSD
|-21
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|6.2K
|GBPUSD
|-2.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Bester Trade: +4.30 USD
Schlechtester Trade: -9 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 21
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +20.66 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -51.87 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ForexTrend-Trade7
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 31
|0.00 × 1
|
LEO-Live
|0.00 × 8
|
AsiaNuggets-Live
|0.00 × 6
|
LCG-Live2
|0.00 × 6
|
TOPFX-Live Server
|0.00 × 1
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 5
|
KTM-Live
|0.00 × 8
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 51
|
GKFXPrime-Live-1
|0.00 × 4
|
XMGlobal-Real 2
|0.00 × 2
|
QtradeFX-Live1
|0.00 × 5
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 4
|
OneF-Real
|0.00 × 17
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 4
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 23
|
GPP-Live
|0.00 × 1
|
Ava-Real 5
|0.00 × 2
|
ICMCapitalUK-Real
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 4
The trading is conducted primarily using a technical analysis. Fundamental criteria of Europe and US economics are taking into considerations In case of a major news releases. Few independent trading systems are used for making a final decision. Fractals, support levels and resistance levels are used for making a decision. Maximum risk is never exceeded 2...3% of account volume. Open positions are kept from several hours up to few days. A volatile level is taken into account for the trading systems.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
28%
0
0
USD
USD
191
USD
USD
4
0%
152
82%
67%
1.54
0.27
USD
USD
36%
1:500