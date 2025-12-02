- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
139
盈利交易:
113 (81.29%)
亏损交易:
26 (18.71%)
最好交易:
4.30 USD
最差交易:
-9.12 USD
毛利:
105.95 USD (10 540 pips)
毛利亏损:
-76.18 USD (7 606 pips)
最大连续赢利:
25 (20.66 USD)
最大连续盈利:
24.55 USD (21)
夏普比率:
0.13
交易活动:
79.45%
最大入金加载:
16.52%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
65
平均持有时间:
12 小时
采收率:
0.55
长期交易:
79 (56.83%)
短期交易:
60 (43.17%)
利润因子:
1.39
预期回报:
0.21 USD
平均利润:
0.94 USD
平均损失:
-2.93 USD
最大连续失误:
7 (-51.87 USD)
最大连续亏损:
-51.87 USD (7)
每月增长:
19.85%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
54.41 USD (23.52%)
相对跌幅:
结余:
23.52% (54.41 USD)
净值:
35.59% (80.83 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|78
|GBPUSD
|61
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|60
|GBPUSD
|-30
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|5.9K
|GBPUSD
|-3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.30 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +20.66 USD
最大连续亏损: -51.87 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ForexTrend-Trade7
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 31
|0.00 × 1
|
LEO-Live
|0.00 × 8
|
AsiaNuggets-Live
|0.00 × 6
|
LCG-Live2
|0.00 × 6
|
TOPFX-Live Server
|0.00 × 1
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 5
|
KTM-Live
|0.00 × 8
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 51
|
GKFXPrime-Live-1
|0.00 × 4
|
XMGlobal-Real 2
|0.00 × 2
|
QtradeFX-Live1
|0.00 × 5
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 4
|
OneF-Real
|0.00 × 17
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 4
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 23
|
GPP-Live
|0.00 × 1
|
Ava-Real 5
|0.00 × 2
|
ICMCapitalUK-Real
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 4
The trading is conducted primarily using a technical analysis. Fundamental criteria of Europe and US economics are taking into considerations In case of a major news releases. Few independent trading systems are used for making a final decision. Fractals, support levels and resistance levels are used for making a decision. Maximum risk is never exceeded 2...3% of account volume. Open positions are kept from several hours up to few days. A volatile level is taken into account for the trading systems.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
20%
0
0
USD
USD
180
USD
USD
4
0%
139
81%
79%
1.39
0.21
USD
USD
36%
1:500