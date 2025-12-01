- Büyüme
İşlemler:
108
Kârla kapanan işlemler:
89 (82.40%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (17.59%)
En iyi işlem:
1 633.59 USD
En kötü işlem:
-1 442.00 USD
Brüt kâr:
19 678.03 USD (158 910 pips)
Brüt zarar:
-9 329.95 USD (87 590 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (2 449.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 030.34 USD (6)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
6.74
Alış işlemleri:
108 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.11
Beklenen getiri:
95.82 USD
Ortalama kâr:
221.10 USD
Ortalama zarar:
-491.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1 536.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 536.38 USD (2)
Aylık büyüme:
4.16%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
509.10 USD
Maksimum:
1 536.38 USD (1.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|108
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDb
|10K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDb
|71K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 633.59 USD
En kötü işlem: -1 442 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +2 449.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 536.38 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
