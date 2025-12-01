SinyallerBölümler
Moh Rasendriya Arya Pratama

Goldmining

Moh Rasendriya Arya Pratama
0 inceleme
24 hafta
0 / 0 USD
0%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
108
Kârla kapanan işlemler:
89 (82.40%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (17.59%)
En iyi işlem:
1 633.59 USD
En kötü işlem:
-1 442.00 USD
Brüt kâr:
19 678.03 USD (158 910 pips)
Brüt zarar:
-9 329.95 USD (87 590 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (2 449.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 030.34 USD (6)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
6.74
Alış işlemleri:
108 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.11
Beklenen getiri:
95.82 USD
Ortalama kâr:
221.10 USD
Ortalama zarar:
-491.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1 536.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 536.38 USD (2)
Aylık büyüme:
4.16%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
509.10 USD
Maksimum:
1 536.38 USD (1.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDb 108
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDb 10K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDb 71K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 633.59 USD
En kötü işlem: -1 442 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +2 449.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 536.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

