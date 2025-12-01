- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
145
盈利交易:
123 (84.82%)
亏损交易:
22 (15.17%)
最好交易:
1 633.59 USD
最差交易:
-1 442.00 USD
毛利:
22 946.61 USD (190 149 pips)
毛利亏损:
-10 015.45 USD (94 422 pips)
最大连续赢利:
23 (2 449.72 USD)
最大连续盈利:
3 030.34 USD (6)
夏普比率:
0.24
交易活动:
41.42%
最大入金加载:
0.62%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
27
平均持有时间:
1 一天
采收率:
8.42
长期交易:
145 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
2.29
预期回报:
89.18 USD
平均利润:
186.56 USD
平均损失:
-455.25 USD
最大连续失误:
2 (-1 536.38 USD)
最大连续亏损:
-1 536.38 USD (2)
每月增长:
3.52%
年度预测:
42.68%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
509.10 USD
最大值:
1 536.38 USD (1.43%)
相对跌幅:
结余:
1.43% (1 536.38 USD)
净值:
0.64% (701.38 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|145
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDb
|13K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDb
|96K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 633.59 USD
最差交易: -1 442 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +2 449.72 USD
最大连续亏损: -1 536.38 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
