- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
145
Прибыльных трейдов:
123 (84.82%)
Убыточных трейдов:
22 (15.17%)
Лучший трейд:
1 633.59 USD
Худший трейд:
-1 442.00 USD
Общая прибыль:
22 946.61 USD (190 149 pips)
Общий убыток:
-10 015.45 USD (94 422 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (2 449.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 030.34 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
41.42%
Макс. загрузка депозита:
0.62%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
8.42
Длинных трейдов:
145 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.29
Мат. ожидание:
89.18 USD
Средняя прибыль:
186.56 USD
Средний убыток:
-455.25 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-1 536.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 536.38 USD (2)
Прирост в месяц:
3.52%
Годовой прогноз:
42.68%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
509.10 USD
Максимальная:
1 536.38 USD (1.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.43% (1 536.38 USD)
По эквити:
0.64% (701.38 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|145
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDb
|13K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDb
|96K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 633.59 USD
Худший трейд: -1 442 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +2 449.72 USD
Макс. убыток в серии: -1 536.38 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
250 USD в месяц
13%
0
0
USD
USD
113K
USD
USD
27
100%
145
84%
41%
2.29
89.18
USD
USD
1%
1:200