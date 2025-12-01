СигналыРазделы
Moh Rasendriya Arya Pratama

Goldmining

Moh Rasendriya Arya Pratama
0 отзывов
Надежность
27 недель
0 / 0 USD
Копировать за 250 USD в месяц
прирост с 2025 13%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
145
Прибыльных трейдов:
123 (84.82%)
Убыточных трейдов:
22 (15.17%)
Лучший трейд:
1 633.59 USD
Худший трейд:
-1 442.00 USD
Общая прибыль:
22 946.61 USD (190 149 pips)
Общий убыток:
-10 015.45 USD (94 422 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (2 449.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 030.34 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
41.42%
Макс. загрузка депозита:
0.62%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
8.42
Длинных трейдов:
145 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.29
Мат. ожидание:
89.18 USD
Средняя прибыль:
186.56 USD
Средний убыток:
-455.25 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-1 536.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 536.38 USD (2)
Прирост в месяц:
3.52%
Годовой прогноз:
42.68%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
509.10 USD
Максимальная:
1 536.38 USD (1.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.43% (1 536.38 USD)
По эквити:
0.64% (701.38 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDb 145
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDb 13K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDb 96K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 633.59 USD
Худший трейд: -1 442 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +2 449.72 USD
Макс. убыток в серии: -1 536.38 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.