Moh Rasendriya Arya Pratama

Goldmining

Moh Rasendriya Arya Pratama
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
27 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 13%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
145
Gewinntrades:
123 (84.82%)
Verlusttrades:
22 (15.17%)
Bester Trade:
1 633.59 USD
Schlechtester Trade:
-1 442.00 USD
Bruttoprofit:
22 946.61 USD (190 149 pips)
Bruttoverlust:
-10 015.45 USD (94 422 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (2 449.72 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 030.34 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
41.42%
Max deposit load:
0.62%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
27
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
8.42
Long-Positionen:
145 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
2.29
Mathematische Gewinnerwartung:
89.18 USD
Durchschnittlicher Profit:
186.56 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-455.25 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-1 536.38 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 536.38 USD (2)
Wachstum pro Monat :
3.52%
Jahresprognose:
42.68%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
509.10 USD
Maximaler:
1 536.38 USD (1.43%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.43% (1 536.38 USD)
Kapital:
0.64% (701.38 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDb 145
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDb 13K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDb 96K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 633.59 USD
Schlechtester Trade: -1 442 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 449.72 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 536.38 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server 6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Goldmining
250 USD pro Monat
13%
0
0
USD
113K
USD
27
100%
145
84%
41%
2.29
89.18
USD
1%
1:200
