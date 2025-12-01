- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
108
Profit Trade:
89 (82.40%)
Loss Trade:
19 (17.59%)
Best Trade:
1 633.59 USD
Worst Trade:
-1 442.00 USD
Profitto lordo:
19 678.03 USD (158 910 pips)
Perdita lorda:
-9 329.95 USD (87 590 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (2 449.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 030.34 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
6.74
Long Trade:
108 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.11
Profitto previsto:
95.82 USD
Profitto medio:
221.10 USD
Perdita media:
-491.05 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1 536.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 536.38 USD (2)
Crescita mensile:
4.16%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
509.10 USD
Massimale:
1 536.38 USD (1.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|108
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDb
|10K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDb
|71K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
