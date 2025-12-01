- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
145
利益トレード:
123 (84.82%)
損失トレード:
22 (15.17%)
ベストトレード:
1 633.59 USD
最悪のトレード:
-1 442.00 USD
総利益:
22 946.61 USD (190 149 pips)
総損失:
-10 015.45 USD (94 422 pips)
最大連続の勝ち:
23 (2 449.72 USD)
最大連続利益:
3 030.34 USD (6)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
41.42%
最大入金額:
0.62%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
8.42
長いトレード:
145 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
2.29
期待されたペイオフ:
89.18 USD
平均利益:
186.56 USD
平均損失:
-455.25 USD
最大連続の負け:
2 (-1 536.38 USD)
最大連続損失:
-1 536.38 USD (2)
月間成長:
3.52%
年間予想:
42.68%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
509.10 USD
最大の:
1 536.38 USD (1.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.43% (1 536.38 USD)
エクイティによる:
0.64% (701.38 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|145
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDb
|13K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDb
|96K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 633.59 USD
最悪のトレード: -1 442 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +2 449.72 USD
最大連続損失: -1 536.38 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
