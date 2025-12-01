シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Goldmining
Moh Rasendriya Arya Pratama

Goldmining

Moh Rasendriya Arya Pratama
レビュー0件
信頼性
27週間
0 / 0 USD
月額  250  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 13%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
145
利益トレード:
123 (84.82%)
損失トレード:
22 (15.17%)
ベストトレード:
1 633.59 USD
最悪のトレード:
-1 442.00 USD
総利益:
22 946.61 USD (190 149 pips)
総損失:
-10 015.45 USD (94 422 pips)
最大連続の勝ち:
23 (2 449.72 USD)
最大連続利益:
3 030.34 USD (6)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
41.42%
最大入金額:
0.62%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
8.42
長いトレード:
145 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
2.29
期待されたペイオフ:
89.18 USD
平均利益:
186.56 USD
平均損失:
-455.25 USD
最大連続の負け:
2 (-1 536.38 USD)
最大連続損失:
-1 536.38 USD (2)
月間成長:
3.52%
年間予想:
42.68%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
509.10 USD
最大の:
1 536.38 USD (1.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.43% (1 536.38 USD)
エクイティによる:
0.64% (701.38 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDb 145
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDb 13K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDb 96K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 633.59 USD
最悪のトレード: -1 442 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +2 449.72 USD
最大連続損失: -1 536.38 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください