SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Goldmining
Moh Rasendriya Arya Pratama

Goldmining

Moh Rasendriya Arya Pratama
0 comentarios
Fiabilidad
27 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 250 USD al mes
incremento desde 2025 13%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
145
Transacciones Rentables:
123 (84.82%)
Transacciones Irrentables:
22 (15.17%)
Mejor transacción:
1 633.59 USD
Peor transacción:
-1 442.00 USD
Beneficio Bruto:
22 946.61 USD (190 149 pips)
Pérdidas Brutas:
-10 015.45 USD (94 422 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (2 449.72 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 030.34 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.24
Actividad comercial:
41.42%
Carga máxima del depósito:
0.62%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
27
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
8.42
Transacciones Largas:
145 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
2.29
Beneficio Esperado:
89.18 USD
Beneficio medio:
186.56 USD
Pérdidas medias:
-455.25 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-1 536.38 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 536.38 USD (2)
Crecimiento al mes:
3.52%
Pronóstico anual:
42.68%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
509.10 USD
Máxima:
1 536.38 USD (1.43%)
Reducción relativa:
De balance:
1.43% (1 536.38 USD)
De fondos:
0.64% (701.38 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDb 145
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDb 13K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDb 96K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 633.59 USD
Peor transacción: -1 442 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +2 449.72 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 536.38 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server 6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Goldmining
250 USD al mes
13%
0
0
USD
113K
USD
27
100%
145
84%
41%
2.29
89.18
USD
1%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.