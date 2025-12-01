- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
145
Negociações com lucro:
123 (84.82%)
Negociações com perda:
22 (15.17%)
Melhor negociação:
1 633.59 USD
Pior negociação:
-1 442.00 USD
Lucro bruto:
22 946.61 USD (190 149 pips)
Perda bruta:
-10 015.45 USD (94 422 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (2 449.72 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 030.34 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
41.42%
Depósito máximo carregado:
0.62%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
8.42
Negociações longas:
145 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
2.29
Valor esperado:
89.18 USD
Lucro médio:
186.56 USD
Perda média:
-455.25 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-1 536.38 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 536.38 USD (2)
Crescimento mensal:
3.52%
Previsão anual:
42.68%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
509.10 USD
Máximo:
1 536.38 USD (1.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.43% (1 536.38 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.64% (701.38 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|145
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDb
|13K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDb
|96K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 633.59 USD
Pior negociação: -1 442 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +2 449.72 USD
Máxima perda consecutiva: -1 536.38 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
250 USD por mês
13%
0
0
USD
USD
113K
USD
USD
27
100%
145
84%
41%
2.29
89.18
USD
USD
1%
1:200