Moh Rasendriya Arya Pratama

Goldmining

Moh Rasendriya Arya Pratama
Confiabilidade
27 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 250 USD por mês
crescimento desde 2025 13%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
145
Negociações com lucro:
123 (84.82%)
Negociações com perda:
22 (15.17%)
Melhor negociação:
1 633.59 USD
Pior negociação:
-1 442.00 USD
Lucro bruto:
22 946.61 USD (190 149 pips)
Perda bruta:
-10 015.45 USD (94 422 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (2 449.72 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 030.34 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
41.42%
Depósito máximo carregado:
0.62%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
8.42
Negociações longas:
145 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
2.29
Valor esperado:
89.18 USD
Lucro médio:
186.56 USD
Perda média:
-455.25 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-1 536.38 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 536.38 USD (2)
Crescimento mensal:
3.52%
Previsão anual:
42.68%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
509.10 USD
Máximo:
1 536.38 USD (1.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.43% (1 536.38 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.64% (701.38 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDb 145
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDb 13K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDb 96K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.