- 자본
- 축소
트레이드:
151
이익 거래:
129 (85.43%)
손실 거래:
22 (14.57%)
최고의 거래:
1 633.59 USD
최악의 거래:
-1 442.00 USD
총 수익:
23 423.79 USD (194 729 pips)
총 손실:
-10 015.45 USD (94 422 pips)
연속 최대 이익:
25 (1 992.43 USD)
연속 최대 이익:
3 030.34 USD (6)
샤프 비율:
0.24
거래 활동:
30.31%
최대 입금량:
0.62%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
23 시간
회복 요인:
8.73
롱(주식매수):
151 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
2.34
기대수익:
88.80 USD
평균 이익:
181.58 USD
평균 손실:
-455.25 USD
연속 최대 손실:
2 (-1 536.38 USD)
연속 최대 손실:
-1 536.38 USD (2)
월별 성장률:
3.14%
연간 예측:
38.16%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
509.10 USD
최대한의:
1 536.38 USD (1.43%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.43% (1 536.38 USD)
자본금별:
0.64% (701.38 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|151
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDb
|13K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDb
|100K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 633.59 USD
최악의 거래: -1 442 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +1 992.43 USD
연속 최대 손실: -1 536.38 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsSV-Live Server 6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
