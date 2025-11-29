- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
521
Kârla kapanan işlemler:
316 (60.65%)
Zararla kapanan işlemler:
205 (39.35%)
En iyi işlem:
36.01 USD
En kötü işlem:
-119.86 USD
Brüt kâr:
2 121.55 USD (207 684 pips)
Brüt zarar:
-1 149.44 USD (111 034 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (159.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
159.20 USD (20)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.93%
En son işlem:
23 saat önce
Hafta başına işlemler:
281
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
6.07
Alış işlemleri:
364 (69.87%)
Satış işlemleri:
157 (30.13%)
Kâr faktörü:
1.85
Beklenen getiri:
1.87 USD
Ortalama kâr:
6.71 USD
Ortalama zarar:
-5.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
27 (-20.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-121.01 USD (2)
Aylık büyüme:
24.69%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.72 USD
Maksimum:
160.26 USD (5.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
6.68% (465.99 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|521
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|972
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|97K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +36.01 USD
En kötü işlem: -120 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +159.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.74 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok