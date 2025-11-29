SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Ghost01
Qingying Hao

Ghost01

Qingying Hao
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 43%
TradeMaxGlobal-Live12
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 346
Gewinntrades:
745 (55.34%)
Verlusttrades:
601 (44.65%)
Bester Trade:
70.59 USD
Schlechtester Trade:
-209.52 USD
Bruttoprofit:
6 320.74 USD (608 274 pips)
Bruttoverlust:
-4 317.91 USD (411 696 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (159.20 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
201.43 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
1.80%
Letzter Trade:
1 Minute
Trades pro Woche:
230
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
5.66
Long-Positionen:
1 024 (76.08%)
Short-Positionen:
322 (23.92%)
Profit-Faktor:
1.46
Mathematische Gewinnerwartung:
1.49 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.48 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.18 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
29 (-51.08 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-354.11 USD (7)
Wachstum pro Monat :
14.65%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.72 USD
Maximaler:
354.11 USD (8.77%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.41% (354.11 USD)
Kapital:
23.47% (1 880.20 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1346
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 197K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +70.59 USD
Schlechtester Trade: -210 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +159.20 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -51.08 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live12" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TradeMaxGlobal-Live11
1.29 × 28
TradeMaxGlobal-Live12
1.51 × 51
这是一个手工中高频策略，通过对冲控制回撤风险，通常只做黄金，1000美金就可以做，最大净值回撤通常不超过200美金，每天利润50-200美金。如果用1000美金，一个月就可以翻翻。如果要跟单，可以固定比例，1000美金按0.01.因为有对冲锁单，所以回撤风险不大，几乎不可能出现大亏，除非非常大幅度的滑点。要求跟单账户点差不要太大，滑点不要太大。1000美金以上。历史记录中亏损较大的实际上是利用盈利单对冲形成的，整体并没有亏损。持仓中浮亏主要是盈利单已经出来了，所以余额较多，但整体风险很小，净值回撤很小。
Keine Bewertungen
2025.12.11 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 16:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.29 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.29 15:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
