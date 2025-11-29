- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 346
Gewinntrades:
745 (55.34%)
Verlusttrades:
601 (44.65%)
Bester Trade:
70.59 USD
Schlechtester Trade:
-209.52 USD
Bruttoprofit:
6 320.74 USD (608 274 pips)
Bruttoverlust:
-4 317.91 USD (411 696 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (159.20 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
201.43 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
1.80%
Letzter Trade:
1 Minute
Trades pro Woche:
230
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
5.66
Long-Positionen:
1 024 (76.08%)
Short-Positionen:
322 (23.92%)
Profit-Faktor:
1.46
Mathematische Gewinnerwartung:
1.49 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.48 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.18 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
29 (-51.08 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-354.11 USD (7)
Wachstum pro Monat :
14.65%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.72 USD
Maximaler:
354.11 USD (8.77%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.41% (354.11 USD)
Kapital:
23.47% (1 880.20 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1346
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|197K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +70.59 USD
Schlechtester Trade: -210 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +159.20 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -51.08 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live12" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TradeMaxGlobal-Live11
|1.29 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.51 × 51
这是一个手工中高频策略，通过对冲控制回撤风险，通常只做黄金，1000美金就可以做，最大净值回撤通常不超过200美金，每天利润50-200美金。如果用1000美金，一个月就可以翻翻。如果要跟单，可以固定比例，1000美金按0.01.因为有对冲锁单，所以回撤风险不大，几乎不可能出现大亏，除非非常大幅度的滑点。要求跟单账户点差不要太大，滑点不要太大。1000美金以上。历史记录中亏损较大的实际上是利用盈利单对冲形成的，整体并没有亏损。持仓中浮亏主要是盈利单已经出来了，所以余额较多，但整体风险很小，净值回撤很小。
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
43%
0
0
USD
USD
8K
USD
USD
6
0%
1 346
55%
100%
1.46
1.49
USD
USD
23%
1:500