Trade:
521
Profit Trade:
316 (60.65%)
Loss Trade:
205 (39.35%)
Best Trade:
36.01 USD
Worst Trade:
-119.86 USD
Profitto lordo:
2 121.55 USD (207 684 pips)
Perdita lorda:
-1 149.44 USD (111 034 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (159.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
159.20 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.93%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
281
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
6.07
Long Trade:
364 (69.87%)
Short Trade:
157 (30.13%)
Fattore di profitto:
1.85
Profitto previsto:
1.87 USD
Profitto medio:
6.71 USD
Perdita media:
-5.61 USD
Massime perdite consecutive:
27 (-20.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-121.01 USD (2)
Crescita mensile:
24.69%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.72 USD
Massimale:
160.26 USD (5.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
6.68% (465.99 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|521
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|972
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|97K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +36.01 USD
Worst Trade: -120 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +159.20 USD
Massima perdita consecutiva: -20.74 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeMaxGlobal-Live11
|1.29 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.51 × 51
