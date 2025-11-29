SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Ghost01
Qingying Hao

Ghost01

Qingying Hao
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
TradeMaxGlobal-Live12
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
521
Profit Trade:
316 (60.65%)
Loss Trade:
205 (39.35%)
Best Trade:
36.01 USD
Worst Trade:
-119.86 USD
Profitto lordo:
2 121.55 USD (207 684 pips)
Perdita lorda:
-1 149.44 USD (111 034 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (159.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
159.20 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.93%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
281
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
6.07
Long Trade:
364 (69.87%)
Short Trade:
157 (30.13%)
Fattore di profitto:
1.85
Profitto previsto:
1.87 USD
Profitto medio:
6.71 USD
Perdita media:
-5.61 USD
Massime perdite consecutive:
27 (-20.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-121.01 USD (2)
Crescita mensile:
24.69%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.72 USD
Massimale:
160.26 USD (5.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
6.68% (465.99 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 521
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 972
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 97K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +36.01 USD
Worst Trade: -120 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +159.20 USD
Massima perdita consecutiva: -20.74 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeMaxGlobal-Live11
1.29 × 28
TradeMaxGlobal-Live12
1.51 × 51
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.29 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.29 15:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati