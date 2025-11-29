SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Ghost01
Qingying Hao

Ghost01

Qingying Hao
0 comentarios
Fiabilidad
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 41%
TradeMaxGlobal-Live12
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 305
Transacciones Rentables:
720 (55.17%)
Transacciones Irrentables:
585 (44.83%)
Mejor transacción:
70.59 USD
Peor transacción:
-209.52 USD
Beneficio Bruto:
6 166.15 USD (593 902 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 257.37 USD (407 362 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (159.20 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
201.43 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
1.80%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
317
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
5.39
Transacciones Largas:
1 008 (77.24%)
Transacciones Cortas:
297 (22.76%)
Factor de Beneficio:
1.45
Beneficio Esperado:
1.46 USD
Beneficio medio:
8.56 USD
Pérdidas medias:
-7.28 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
29 (-51.08 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-354.11 USD (7)
Crecimiento al mes:
14.63%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.72 USD
Máxima:
354.11 USD (8.77%)
Reducción relativa:
De balance:
4.41% (354.11 USD)
De fondos:
21.41% (1 680.53 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 1305
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 187K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +70.59 USD
Peor transacción: -210 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +159.20 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -51.08 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live12" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TradeMaxGlobal-Live11
1.29 × 28
TradeMaxGlobal-Live12
1.51 × 51
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
这是一个手工中高频策略，通过对冲控制回撤风险，通常只做黄金，1000美金就可以做，最大净值回撤通常不超过200美金，每天利润50-200美金。如果用1000美金，一个月就可以翻翻。如果要跟单，可以固定比例，1000美金按0.01.因为有对冲锁单，所以回撤风险不大，几乎不可能出现大亏，除非非常大幅度的滑点。要求跟单账户点差不要太大，滑点不要太大。1000美金以上。历史记录中亏损较大的实际上是利用盈利单对冲形成的，整体并没有亏损。持仓中浮亏主要是盈利单已经出来了，所以余额较多，但整体风险很小，净值回撤很小。
No hay comentarios
2025.12.11 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 16:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.29 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.29 15:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Ghost01
30 USD al mes
41%
0
0
USD
7.9K
USD
6
0%
1 305
55%
100%
1.44
1.46
USD
21%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.