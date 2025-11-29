- Incremento
Total de Trades:
1 305
Transacciones Rentables:
720 (55.17%)
Transacciones Irrentables:
585 (44.83%)
Mejor transacción:
70.59 USD
Peor transacción:
-209.52 USD
Beneficio Bruto:
6 166.15 USD (593 902 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 257.37 USD (407 362 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (159.20 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
201.43 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
1.80%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
317
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
5.39
Transacciones Largas:
1 008 (77.24%)
Transacciones Cortas:
297 (22.76%)
Factor de Beneficio:
1.45
Beneficio Esperado:
1.46 USD
Beneficio medio:
8.56 USD
Pérdidas medias:
-7.28 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
29 (-51.08 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-354.11 USD (7)
Crecimiento al mes:
14.63%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.72 USD
Máxima:
354.11 USD (8.77%)
Reducción relativa:
De balance:
4.41% (354.11 USD)
De fondos:
21.41% (1 680.53 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1305
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|187K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Mejor transacción: +70.59 USD
Peor transacción: -210 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +159.20 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -51.08 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live12" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TradeMaxGlobal-Live11
|1.29 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.51 × 51
这是一个手工中高频策略，通过对冲控制回撤风险，通常只做黄金，1000美金就可以做，最大净值回撤通常不超过200美金，每天利润50-200美金。如果用1000美金，一个月就可以翻翻。如果要跟单，可以固定比例，1000美金按0.01.因为有对冲锁单，所以回撤风险不大，几乎不可能出现大亏，除非非常大幅度的滑点。要求跟单账户点差不要太大，滑点不要太大。1000美金以上。历史记录中亏损较大的实际上是利用盈利单对冲形成的，整体并没有亏损。持仓中浮亏主要是盈利单已经出来了，所以余额较多，但整体风险很小，净值回撤很小。
