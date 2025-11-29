- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 255
Прибыльных трейдов:
694 (55.29%)
Убыточных трейдов:
561 (44.70%)
Лучший трейд:
53.81 USD
Худший трейд:
-209.52 USD
Общая прибыль:
5 633.71 USD (539 920 pips)
Общий убыток:
-3 850.43 USD (367 135 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (159.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
201.43 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.80%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
337
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
5.52
Длинных трейдов:
965 (76.89%)
Коротких трейдов:
290 (23.11%)
Профит фактор:
1.46
Мат. ожидание:
1.42 USD
Средняя прибыль:
8.12 USD
Средний убыток:
-6.86 USD
Макс. серия проигрышей:
29 (-51.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-304.59 USD (3)
Прирост в месяц:
15.04%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.72 USD
Максимальная:
322.83 USD (8.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.10% (322.83 USD)
По эквити:
19.47% (1 515.08 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1255
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.8K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|173K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +53.81 USD
Худший трейд: -210 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +159.20 USD
Макс. убыток в серии: -51.08 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live12" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TradeMaxGlobal-Live11
|1.29 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.51 × 51
这是一个手工中高频策略，通过对冲控制回撤风险，通常只做黄金，1000美金就可以做，最大净值回撤通常不超过200美金，每天利润50-200美金。如果用1000美金，一个月就可以翻翻。如果要跟单，可以固定比例，1000美金按0.01.因为有对冲锁单，所以回撤风险不大，几乎不可能出现大亏，除非非常大幅度的滑点。要求跟单账户点差不要太大，滑点不要太大。1000美金以上。历史记录中亏损较大的实际上是利用盈利单对冲形成的，整体并没有亏损。持仓中浮亏主要是盈利单已经出来了，所以余额较多，但整体风险很小，净值回撤很小。
Нет отзывов
