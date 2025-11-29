СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Ghost01
Qingying Hao

Ghost01

Qingying Hao
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 39%
TradeMaxGlobal-Live12
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 255
Прибыльных трейдов:
694 (55.29%)
Убыточных трейдов:
561 (44.70%)
Лучший трейд:
53.81 USD
Худший трейд:
-209.52 USD
Общая прибыль:
5 633.71 USD (539 920 pips)
Общий убыток:
-3 850.43 USD (367 135 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (159.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
201.43 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.80%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
337
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
5.52
Длинных трейдов:
965 (76.89%)
Коротких трейдов:
290 (23.11%)
Профит фактор:
1.46
Мат. ожидание:
1.42 USD
Средняя прибыль:
8.12 USD
Средний убыток:
-6.86 USD
Макс. серия проигрышей:
29 (-51.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-304.59 USD (3)
Прирост в месяц:
15.04%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.72 USD
Максимальная:
322.83 USD (8.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.10% (322.83 USD)
По эквити:
19.47% (1 515.08 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1255
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.8K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 173K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +53.81 USD
Худший трейд: -210 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +159.20 USD
Макс. убыток в серии: -51.08 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live12" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeMaxGlobal-Live11
1.29 × 28
TradeMaxGlobal-Live12
1.51 × 51
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
这是一个手工中高频策略，通过对冲控制回撤风险，通常只做黄金，1000美金就可以做，最大净值回撤通常不超过200美金，每天利润50-200美金。如果用1000美金，一个月就可以翻翻。如果要跟单，可以固定比例，1000美金按0.01.因为有对冲锁单，所以回撤风险不大，几乎不可能出现大亏，除非非常大幅度的滑点。要求跟单账户点差不要太大，滑点不要太大。1000美金以上。历史记录中亏损较大的实际上是利用盈利单对冲形成的，整体并没有亏损。持仓中浮亏主要是盈利单已经出来了，所以余额较多，但整体风险很小，净值回撤很小。
Нет отзывов
2025.12.11 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 16:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.29 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.29 15:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Ghost01
30 USD в месяц
39%
0
0
USD
7.8K
USD
6
0%
1 255
55%
100%
1.46
1.42
USD
19%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.