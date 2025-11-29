SignauxSections
Qingying Hao

Ghost01

Qingying Hao
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
0%
TradeMaxGlobal-Live12
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
521
Bénéfice trades:
316 (60.65%)
Perte trades:
205 (39.35%)
Meilleure transaction:
36.01 USD
Pire transaction:
-119.86 USD
Bénéfice brut:
2 121.55 USD (207 684 pips)
Perte brute:
-1 149.44 USD (111 034 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (159.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
159.20 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.93%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
281
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
6.07
Longs trades:
364 (69.87%)
Courts trades:
157 (30.13%)
Facteur de profit:
1.85
Rendement attendu:
1.87 USD
Bénéfice moyen:
6.71 USD
Perte moyenne:
-5.61 USD
Pertes consécutives maximales:
27 (-20.74 USD)
Perte consécutive maximale:
-121.01 USD (2)
Croissance mensuelle:
24.69%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.72 USD
Maximal:
160.26 USD (5.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
6.68% (465.99 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 521
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 972
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 97K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeMaxGlobal-Live11
1.29 × 28
TradeMaxGlobal-Live12
1.51 × 51
Aucun avis
2025.11.29 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.29 15:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
