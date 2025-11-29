- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 265
盈利交易:
701 (55.41%)
亏损交易:
564 (44.58%)
最好交易:
53.81 USD
最差交易:
-209.52 USD
毛利:
5 716.71 USD (548 862 pips)
毛利亏损:
-3 866.04 USD (368 476 pips)
最大连续赢利:
20 (159.20 USD)
最大连续盈利:
201.43 USD (7)
夏普比率:
0.11
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.80%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
294
平均持有时间:
6 小时
采收率:
5.73
长期交易:
975 (77.08%)
短期交易:
290 (22.92%)
利润因子:
1.48
预期回报:
1.46 USD
平均利润:
8.16 USD
平均损失:
-6.85 USD
最大连续失误:
29 (-51.08 USD)
最大连续亏损:
-304.59 USD (3)
每月增长:
14.63%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2.72 USD
最大值:
322.83 USD (8.35%)
相对跌幅:
结余:
4.10% (322.83 USD)
净值:
20.00% (1 569.42 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1265
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.9K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|181K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +53.81 USD
最差交易: -210 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +159.20 USD
最大连续亏损: -51.08 USD
这是一个手工中高频策略，通过对冲控制回撤风险，通常只做黄金，1000美金就可以做，最大净值回撤通常不超过200美金，每天利润50-200美金。如果用1000美金，一个月就可以翻翻。如果要跟单，可以固定比例，1000美金按0.01.因为有对冲锁单，所以回撤风险不大，几乎不可能出现大亏，除非非常大幅度的滑点。要求跟单账户点差不要太大，滑点不要太大。1000美金以上。历史记录中亏损较大的实际上是利用盈利单对冲形成的，整体并没有亏损。持仓中浮亏主要是盈利单已经出来了，所以余额较多，但整体风险很小，净值回撤很小。
