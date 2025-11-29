信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Ghost01
Qingying Hao

Ghost01

Qingying Hao
0条评论
可靠性
6
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 40%
TradeMaxGlobal-Live12
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 265
盈利交易:
701 (55.41%)
亏损交易:
564 (44.58%)
最好交易:
53.81 USD
最差交易:
-209.52 USD
毛利:
5 716.71 USD (548 862 pips)
毛利亏损:
-3 866.04 USD (368 476 pips)
最大连续赢利:
20 (159.20 USD)
最大连续盈利:
201.43 USD (7)
夏普比率:
0.11
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.80%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
294
平均持有时间:
6 小时
采收率:
5.73
长期交易:
975 (77.08%)
短期交易:
290 (22.92%)
利润因子:
1.48
预期回报:
1.46 USD
平均利润:
8.16 USD
平均损失:
-6.85 USD
最大连续失误:
29 (-51.08 USD)
最大连续亏损:
-304.59 USD (3)
每月增长:
14.63%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2.72 USD
最大值:
322.83 USD (8.35%)
相对跌幅:
结余:
4.10% (322.83 USD)
净值:
20.00% (1 569.42 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1265
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1.9K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 181K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +53.81 USD
最差交易: -210 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +159.20 USD
最大连续亏损: -51.08 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeMaxGlobal-Live12 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

TradeMaxGlobal-Live11
1.29 × 28
TradeMaxGlobal-Live12
1.51 × 51
这是一个手工中高频策略，通过对冲控制回撤风险，通常只做黄金，1000美金就可以做，最大净值回撤通常不超过200美金，每天利润50-200美金。如果用1000美金，一个月就可以翻翻。如果要跟单，可以固定比例，1000美金按0.01.因为有对冲锁单，所以回撤风险不大，几乎不可能出现大亏，除非非常大幅度的滑点。要求跟单账户点差不要太大，滑点不要太大。1000美金以上。历史记录中亏损较大的实际上是利用盈利单对冲形成的，整体并没有亏损。持仓中浮亏主要是盈利单已经出来了，所以余额较多，但整体风险很小，净值回撤很小。
没有评论
2025.12.11 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 16:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.29 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.29 15:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
