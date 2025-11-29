- Crescimento
Negociações:
1 305
Negociações com lucro:
720 (55.17%)
Negociações com perda:
585 (44.83%)
Melhor negociação:
70.59 USD
Pior negociação:
-209.52 USD
Lucro bruto:
6 166.15 USD (593 902 pips)
Perda bruta:
-4 257.37 USD (407 362 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (159.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
201.43 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.80%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
317
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
5.39
Negociações longas:
1 008 (77.24%)
Negociações curtas:
297 (22.76%)
Fator de lucro:
1.45
Valor esperado:
1.46 USD
Lucro médio:
8.56 USD
Perda média:
-7.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
29 (-51.08 USD)
Máxima perda consecutiva:
-354.11 USD (7)
Crescimento mensal:
14.63%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.72 USD
Máximo:
354.11 USD (8.77%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.41% (354.11 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.41% (1 680.53 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1305
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|187K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +70.59 USD
Pior negociação: -210 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +159.20 USD
Máxima perda consecutiva: -51.08 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live12" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TradeMaxGlobal-Live11
|1.29 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.51 × 51
这是一个手工中高频策略，通过对冲控制回撤风险，通常只做黄金，1000美金就可以做，最大净值回撤通常不超过200美金，每天利润50-200美金。如果用1000美金，一个月就可以翻翻。如果要跟单，可以固定比例，1000美金按0.01.因为有对冲锁单，所以回撤风险不大，几乎不可能出现大亏，除非非常大幅度的滑点。要求跟单账户点差不要太大，滑点不要太大。1000美金以上。历史记录中亏损较大的实际上是利用盈利单对冲形成的，整体并没有亏损。持仓中浮亏主要是盈利单已经出来了，所以余额较多，但整体风险很小，净值回撤很小。
Sem comentários
