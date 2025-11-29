SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Ghost01
Qingying Hao

Ghost01

Qingying Hao
0 comentários
Confiabilidade
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 41%
TradeMaxGlobal-Live12
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 305
Negociações com lucro:
720 (55.17%)
Negociações com perda:
585 (44.83%)
Melhor negociação:
70.59 USD
Pior negociação:
-209.52 USD
Lucro bruto:
6 166.15 USD (593 902 pips)
Perda bruta:
-4 257.37 USD (407 362 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (159.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
201.43 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.80%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
317
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
5.39
Negociações longas:
1 008 (77.24%)
Negociações curtas:
297 (22.76%)
Fator de lucro:
1.45
Valor esperado:
1.46 USD
Lucro médio:
8.56 USD
Perda média:
-7.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
29 (-51.08 USD)
Máxima perda consecutiva:
-354.11 USD (7)
Crescimento mensal:
14.63%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.72 USD
Máximo:
354.11 USD (8.77%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.41% (354.11 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.41% (1 680.53 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 1305
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 187K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +70.59 USD
Pior negociação: -210 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +159.20 USD
Máxima perda consecutiva: -51.08 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live12" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TradeMaxGlobal-Live11
1.29 × 28
TradeMaxGlobal-Live12
1.51 × 51
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
这是一个手工中高频策略，通过对冲控制回撤风险，通常只做黄金，1000美金就可以做，最大净值回撤通常不超过200美金，每天利润50-200美金。如果用1000美金，一个月就可以翻翻。如果要跟单，可以固定比例，1000美金按0.01.因为有对冲锁单，所以回撤风险不大，几乎不可能出现大亏，除非非常大幅度的滑点。要求跟单账户点差不要太大，滑点不要太大。1000美金以上。历史记录中亏损较大的实际上是利用盈利单对冲形成的，整体并没有亏损。持仓中浮亏主要是盈利单已经出来了，所以余额较多，但整体风险很小，净值回撤很小。
Sem comentários
2025.12.11 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 16:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.29 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.29 15:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Ghost01
30 USD por mês
41%
0
0
USD
7.9K
USD
6
0%
1 305
55%
100%
1.44
1.46
USD
21%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.