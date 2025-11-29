シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Ghost01
Qingying Hao

Ghost01

Qingying Hao
レビュー0件
信頼性
6週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 41%
TradeMaxGlobal-Live12
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 305
利益トレード:
720 (55.17%)
損失トレード:
585 (44.83%)
ベストトレード:
70.59 USD
最悪のトレード:
-209.52 USD
総利益:
6 166.15 USD (593 902 pips)
総損失:
-4 257.37 USD (407 362 pips)
最大連続の勝ち:
20 (159.20 USD)
最大連続利益:
201.43 USD (7)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.80%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
317
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
5.39
長いトレード:
1 008 (77.24%)
短いトレード:
297 (22.76%)
プロフィットファクター:
1.45
期待されたペイオフ:
1.46 USD
平均利益:
8.56 USD
平均損失:
-7.28 USD
最大連続の負け:
29 (-51.08 USD)
最大連続損失:
-354.11 USD (7)
月間成長:
14.63%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.72 USD
最大の:
354.11 USD (8.77%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.41% (354.11 USD)
エクイティによる:
21.41% (1 680.53 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 1305
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 187K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +70.59 USD
最悪のトレード: -210 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +159.20 USD
最大連続損失: -51.08 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live12"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

TradeMaxGlobal-Live11
1.29 × 28
TradeMaxGlobal-Live12
1.51 × 51
这是一个手工中高频策略，通过对冲控制回撤风险，通常只做黄金，1000美金就可以做，最大净值回撤通常不超过200美金，每天利润50-200美金。如果用1000美金，一个月就可以翻翻。如果要跟单，可以固定比例，1000美金按0.01.因为有对冲锁单，所以回撤风险不大，几乎不可能出现大亏，除非非常大幅度的滑点。要求跟单账户点差不要太大，滑点不要太大。1000美金以上。历史记录中亏损较大的实际上是利用盈利单对冲形成的，整体并没有亏损。持仓中浮亏主要是盈利单已经出来了，所以余额较多，但整体风险很小，净值回撤很小。
レビューなし
2025.12.11 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 16:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.29 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.29 15:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
