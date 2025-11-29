- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 305
利益トレード:
720 (55.17%)
損失トレード:
585 (44.83%)
ベストトレード:
70.59 USD
最悪のトレード:
-209.52 USD
総利益:
6 166.15 USD (593 902 pips)
総損失:
-4 257.37 USD (407 362 pips)
最大連続の勝ち:
20 (159.20 USD)
最大連続利益:
201.43 USD (7)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.80%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
317
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
5.39
長いトレード:
1 008 (77.24%)
短いトレード:
297 (22.76%)
プロフィットファクター:
1.45
期待されたペイオフ:
1.46 USD
平均利益:
8.56 USD
平均損失:
-7.28 USD
最大連続の負け:
29 (-51.08 USD)
最大連続損失:
-354.11 USD (7)
月間成長:
14.63%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.72 USD
最大の:
354.11 USD (8.77%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.41% (354.11 USD)
エクイティによる:
21.41% (1 680.53 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1305
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|187K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +70.59 USD
最悪のトレード: -210 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +159.20 USD
最大連続損失: -51.08 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live12"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TradeMaxGlobal-Live11
|1.29 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.51 × 51
这是一个手工中高频策略，通过对冲控制回撤风险，通常只做黄金，1000美金就可以做，最大净值回撤通常不超过200美金，每天利润50-200美金。如果用1000美金，一个月就可以翻翻。如果要跟单，可以固定比例，1000美金按0.01.因为有对冲锁单，所以回撤风险不大，几乎不可能出现大亏，除非非常大幅度的滑点。要求跟单账户点差不要太大，滑点不要太大。1000美金以上。历史记录中亏损较大的实际上是利用盈利单对冲形成的，整体并没有亏损。持仓中浮亏主要是盈利单已经出来了，所以余额较多，但整体风险很小，净值回撤很小。
レビューなし
