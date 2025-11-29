- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
301
Kârla kapanan işlemler:
261 (86.71%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (13.29%)
En iyi işlem:
152.07 USD
En kötü işlem:
-478.89 USD
Brüt kâr:
3 573.97 USD (197 670 pips)
Brüt zarar:
-2 264.48 USD (115 962 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (581.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
604.66 USD (38)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.08%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
2.23
Alış işlemleri:
249 (82.72%)
Satış işlemleri:
52 (17.28%)
Kâr faktörü:
1.58
Beklenen getiri:
4.35 USD
Ortalama kâr:
13.69 USD
Ortalama zarar:
-56.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-423.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-501.42 USD (2)
Aylık büyüme:
7.30%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
71%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
588.27 USD (10.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
2.47% (253.01 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|301
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|82K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +152.07 USD
En kötü işlem: -479 USD
Maksimum ardışık kazanç: 38
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +581.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -423.85 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ECMarkets-Live06" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok