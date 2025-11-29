SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AlphaQuant Gold V1
Ji Xiang Deng

AlphaQuant Gold V1

Ji Xiang Deng
0 inceleme
14 hafta
0 / 0 USD
0%
ECMarkets-Live06
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
301
Kârla kapanan işlemler:
261 (86.71%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (13.29%)
En iyi işlem:
152.07 USD
En kötü işlem:
-478.89 USD
Brüt kâr:
3 573.97 USD (197 670 pips)
Brüt zarar:
-2 264.48 USD (115 962 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (581.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
604.66 USD (38)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.08%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
2.23
Alış işlemleri:
249 (82.72%)
Satış işlemleri:
52 (17.28%)
Kâr faktörü:
1.58
Beklenen getiri:
4.35 USD
Ortalama kâr:
13.69 USD
Ortalama zarar:
-56.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-423.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-501.42 USD (2)
Aylık büyüme:
7.30%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
71%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
588.27 USD (10.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
2.47% (253.01 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 301
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.3K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 82K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +152.07 USD
En kötü işlem: -479 USD
Maksimum ardışık kazanç: 38
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +581.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -423.85 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ECMarkets-Live06" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real28
0.00 × 1
DBGMarkets-Live
3.57 × 21
xChief-DirectFX
6.30 × 30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol