- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
378
Gewinntrades:
326 (86.24%)
Verlusttrades:
52 (13.76%)
Bester Trade:
152.07 USD
Schlechtester Trade:
-598.55 USD
Bruttoprofit:
4 750.47 USD (255 772 pips)
Bruttoverlust:
-3 245.07 USD (194 916 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
45 (581.77 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
604.66 USD (38)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.89%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
24
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
2.52
Long-Positionen:
317 (83.86%)
Short-Positionen:
61 (16.14%)
Profit-Faktor:
1.46
Mathematische Gewinnerwartung:
3.98 USD
Durchschnittlicher Profit:
14.57 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-62.41 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-423.85 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-598.55 USD (1)
Wachstum pro Monat :
2.10%
Jahresprognose:
25.45%
Algo-Trading:
76%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
598.55 USD (8.80%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.56% (588.27 USD)
Kapital:
5.83% (618.05 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|378
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|61K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +152.07 USD
Schlechtester Trade: -599 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 38
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +581.77 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -423.85 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ECMarkets-Live06" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
DBGMarkets-Live
|3.57 × 21
|
xChief-DirectFX
|6.30 × 30
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
16%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
18
76%
378
86%
100%
1.46
3.98
USD
USD
6%
1:500