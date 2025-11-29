SignaleKategorien
Ji Xiang Deng

AlphaQuant Gold V1

Ji Xiang Deng
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
18 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 16%
ECMarkets-Live06
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
378
Gewinntrades:
326 (86.24%)
Verlusttrades:
52 (13.76%)
Bester Trade:
152.07 USD
Schlechtester Trade:
-598.55 USD
Bruttoprofit:
4 750.47 USD (255 772 pips)
Bruttoverlust:
-3 245.07 USD (194 916 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
45 (581.77 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
604.66 USD (38)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.89%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
24
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
2.52
Long-Positionen:
317 (83.86%)
Short-Positionen:
61 (16.14%)
Profit-Faktor:
1.46
Mathematische Gewinnerwartung:
3.98 USD
Durchschnittlicher Profit:
14.57 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-62.41 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-423.85 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-598.55 USD (1)
Wachstum pro Monat :
2.10%
Jahresprognose:
25.45%
Algo-Trading:
76%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
598.55 USD (8.80%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.56% (588.27 USD)
Kapital:
5.83% (618.05 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 378
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 61K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +152.07 USD
Schlechtester Trade: -599 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 38
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +581.77 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -423.85 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ECMarkets-Live06" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real28
0.00 × 1
DBGMarkets-Live
3.57 × 21
xChief-DirectFX
6.30 × 30
Keine Bewertungen
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.