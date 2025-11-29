- Crescimento
Negociações:
374
Negociações com lucro:
322 (86.09%)
Negociações com perda:
52 (13.90%)
Melhor negociação:
152.07 USD
Pior negociação:
-598.55 USD
Lucro bruto:
4 692.53 USD (252 876 pips)
Perda bruta:
-3 245.07 USD (194 916 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
45 (581.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
604.66 USD (38)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.87%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
2.42
Negociações longas:
313 (83.69%)
Negociações curtas:
61 (16.31%)
Fator de lucro:
1.45
Valor esperado:
3.87 USD
Lucro médio:
14.57 USD
Perda média:
-62.41 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-423.85 USD)
Máxima perda consecutiva:
-598.55 USD (1)
Crescimento mensal:
2.59%
Previsão anual:
31.47%
Algotrading:
76%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
598.55 USD (8.80%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.56% (588.27 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.83% (618.05 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|374
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|58K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ECMarkets-Live06" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
DBGMarkets-Live
|3.57 × 21
|
xChief-DirectFX
|6.30 × 30
