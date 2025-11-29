シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / AlphaQuant Gold V1
Ji Xiang Deng

AlphaQuant Gold V1

Ji Xiang Deng
レビュー0件
信頼性
18週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 15%
ECMarkets-Live06
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
374
利益トレード:
322 (86.09%)
損失トレード:
52 (13.90%)
ベストトレード:
152.07 USD
最悪のトレード:
-598.55 USD
総利益:
4 692.53 USD (252 876 pips)
総損失:
-3 245.07 USD (194 916 pips)
最大連続の勝ち:
45 (581.77 USD)
最大連続利益:
604.66 USD (38)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.87%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
2.42
長いトレード:
313 (83.69%)
短いトレード:
61 (16.31%)
プロフィットファクター:
1.45
期待されたペイオフ:
3.87 USD
平均利益:
14.57 USD
平均損失:
-62.41 USD
最大連続の負け:
6 (-423.85 USD)
最大連続損失:
-598.55 USD (1)
月間成長:
2.59%
年間予想:
31.47%
アルゴリズム取引:
76%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
598.55 USD (8.80%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.56% (588.27 USD)
エクイティによる:
5.83% (618.05 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 374
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 58K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +152.07 USD
最悪のトレード: -599 USD
最大連続の勝ち: 38
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +581.77 USD
最大連続損失: -423.85 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ECMarkets-Live06"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-Real28
0.00 × 1
DBGMarkets-Live
3.57 × 21
xChief-DirectFX
6.30 × 30
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
AlphaQuant Gold V1
30 USD/月
15%
0
0
USD
10K
USD
18
76%
374
86%
100%
1.44
3.87
USD
6%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください