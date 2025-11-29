- 成長
トレード:
374
利益トレード:
322 (86.09%)
損失トレード:
52 (13.90%)
ベストトレード:
152.07 USD
最悪のトレード:
-598.55 USD
総利益:
4 692.53 USD (252 876 pips)
総損失:
-3 245.07 USD (194 916 pips)
最大連続の勝ち:
45 (581.77 USD)
最大連続利益:
604.66 USD (38)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.87%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
2.42
長いトレード:
313 (83.69%)
短いトレード:
61 (16.31%)
プロフィットファクター:
1.45
期待されたペイオフ:
3.87 USD
平均利益:
14.57 USD
平均損失:
-62.41 USD
最大連続の負け:
6 (-423.85 USD)
最大連続損失:
-598.55 USD (1)
月間成長:
2.59%
年間予想:
31.47%
アルゴリズム取引:
76%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
598.55 USD (8.80%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.56% (588.27 USD)
エクイティによる:
5.83% (618.05 USD)
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +152.07 USD
最悪のトレード: -599 USD
最大連続の勝ち: 38
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +581.77 USD
最大連続損失: -423.85 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ECMarkets-Live06"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
DBGMarkets-Live
|3.57 × 21
|
xChief-DirectFX
|6.30 × 30
レビューなし
