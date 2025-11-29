- Incremento
Total de Trades:
374
Transacciones Rentables:
322 (86.09%)
Transacciones Irrentables:
52 (13.90%)
Mejor transacción:
152.07 USD
Peor transacción:
-598.55 USD
Beneficio Bruto:
4 692.53 USD (252 876 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 245.07 USD (194 916 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
45 (581.77 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
604.66 USD (38)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.87%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
2.42
Transacciones Largas:
313 (83.69%)
Transacciones Cortas:
61 (16.31%)
Factor de Beneficio:
1.45
Beneficio Esperado:
3.87 USD
Beneficio medio:
14.57 USD
Pérdidas medias:
-62.41 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-423.85 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-598.55 USD (1)
Crecimiento al mes:
2.59%
Pronóstico anual:
31.47%
Trading algorítmico:
76%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
598.55 USD (8.80%)
Reducción relativa:
De balance:
5.56% (588.27 USD)
De fondos:
5.83% (618.05 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|374
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|58K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ECMarkets-Live06" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
DBGMarkets-Live
|3.57 × 21
|
xChief-DirectFX
|6.30 × 30
