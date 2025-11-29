SeñalesSecciones
Ji Xiang Deng

AlphaQuant Gold V1

Ji Xiang Deng
0 comentarios
Fiabilidad
18 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 15%
ECMarkets-Live06
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
374
Transacciones Rentables:
322 (86.09%)
Transacciones Irrentables:
52 (13.90%)
Mejor transacción:
152.07 USD
Peor transacción:
-598.55 USD
Beneficio Bruto:
4 692.53 USD (252 876 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 245.07 USD (194 916 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
45 (581.77 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
604.66 USD (38)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.87%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
2.42
Transacciones Largas:
313 (83.69%)
Transacciones Cortas:
61 (16.31%)
Factor de Beneficio:
1.45
Beneficio Esperado:
3.87 USD
Beneficio medio:
14.57 USD
Pérdidas medias:
-62.41 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-423.85 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-598.55 USD (1)
Crecimiento al mes:
2.59%
Pronóstico anual:
31.47%
Trading algorítmico:
76%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
598.55 USD (8.80%)
Reducción relativa:
De balance:
5.56% (588.27 USD)
De fondos:
5.83% (618.05 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 374
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 58K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +152.07 USD
Peor transacción: -599 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 38
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +581.77 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -423.85 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ECMarkets-Live06" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real28
0.00 × 1
DBGMarkets-Live
3.57 × 21
xChief-DirectFX
6.30 × 30
